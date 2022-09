Gironde : l'incendie d'Arès contenu après avoir ravagé plus de 100 hectares

Un important incendie est en cours sur la commune d'Arès (Gironde), près du Bassin d'Arcachon. Sur place, deux Canadair, un Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau luttent contre les flammes.

Le brasier se rallume en Gironde. Ce dimanche, aux alentours de 13h30, un incendie s'est déclaré sur la commune d'Arès, près du Bassin d'Arcachon. D'importants panaches de fumée sont d'ailleurs visibles depuis la plage, selon des images publiées par des témoins sur les réseaux sociaux. 350 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés.

Face à la densité des flammes, de lourds moyens ont été mis en place par les pompiers. Deux Canadair, un Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau sont ainsi sur place, selon les informations de Sud Ouest. Selon nos confrères, les soldats du feu craignent que l'incendie se propage, aidé par les vents marins.

Routes départementales bloquées, zone artisanale évacuée

Pour faciliter le travail des sapeurs-pompiers, trois routes ont été bloquées, indiquent les services du département. Il s'agit de la RD 106, des communes d'Arès à Lège, dans les deux sens, de la RD 3 entre Lège et Le Porge et la piste cyclable RD 807 entre Le Porge et Lège.

Toujours selon les informations du quotidien, une partie de la zone artisanale de la commune a été évacuée par les autorités.

Sur d'autres photos publiées sur les réseaux sociaux, on peut constater la présence de deux panaches de fumée, suggérant deux départs de feu simultanés. A cette heure, les circonstances autour de cet incendie, qui a déjà détruit 100 hectares, restent inconnues.

Après un été particulièrement destructeur au niveau des incendies, avec plusieurs milliers d'hectares de forêts brûlés, la Gironde se remettait à peine de l'incendie de Saumos, fixé ce jeudi par les sapeurs-pompiers. Le département était toujours ce dimanche en niveau 3 d'alerte pour les feux de forêts.