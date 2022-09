Paris : un immeuble vendu sur les Champs-Elysées pour un montant «record»

Le gestionnaire d'actifs Groupama Immobilier a annoncé lundi 19 septembre avoir vendu un immeuble parisien, situé sur l'avenue des Champs-Elysées, à un prix «record».

Plus de 613 millions d'euros. Ce lundi, Groupama Immobilier a annoncé avoir vendu un immeuble situé au numéro 150 de l'avenue des Champs-Elysées (Paris 8e) à un fonds d'investissement.

Si le montant exact de la vente n'a pas été communiqué, Groupama Immobilier a indiqué qu'il dépassait la somme dépensée par Nike pour acquérir le siège de sa marque, soit 613 millions d'euros, également situé sur la mythique avenue parisienne.

Le gestionnaire d'actifs a précisé avoir réalisé une plus-value nette de plus de 400 millions d'euros, en actant cette vente.

L'acheteur, le fonds d'investissement Cheval Paris, est contrôlé par le fonds Mimco Asset Management. En y ajoutant le coût des travaux, le montant de la transaction approcherait les 800 millions d'euros, rapporte une source proche du dossier.

Les Champs-Élysées de nouveau attractifs

Cette vente titanesque intervient alors qu'un plan de rafraîchissement de la plus belle avenue du monde a été initié par la mairie de Paris. Une motivation pour différents acteurs selon Eric Donnet, le directeur général de Groupama Immobilier.

«Ce que prouve cette transaction, c'est que ça marche, et on est un certain nombre d'investisseurs et de développeurs à croire en cette transformation des Champs-Elysées», a t'il expliqué.

À l'approche des Jeux Olympiques 2024, organisés dans la capitale française, la circulation sur l'avenue et autour de l'Arc de Triomphe devrait être réduite. Un atout supplémentaire pour les potentiels acheteurs, qui s'ajoute à des projets d'aménagements du mobilier urbain, qui devraient être réalisés en amont de la compétition.