Île-de-France : le service de location de vélos électriques Véligo va doubler sa flotte de modèles «cargos»

Trois ans après son lancement, le service de location longue durée de vélos électriques de la région francilienne, Véligo, est une réussite avec plus de 64.000 souscriptions. Face à l’engouement pour ses modèles dits «cargos», Véligo vient d'annoncer le doublement prochain de sa flotte.

Le service de location de vélos électriques Véligo continuer d'étoffer sa flotte. Lancé il y a 3 ans en septembre 2019, avec 10.000 vélos électriques «classiques», ce service régional a ensuite poursuivi son déploiement et possède désormais 17.000 vélos électriques «classiques» et 500 vélos «cargos».

Un millier de vélos «cargos» d'ici à un an

Parmi ces vélos dits «cargos», il existe 3 modèles : le rallongé, le biporteur et le triporteur (qui possède 3 roues). Face à l’engouement de plus en plus fort pour ces modèles, qui permettent de transporter colis, bagages voire plusieurs personnes, Véligo a décidé de doubler leur nombre, pour atteindre 1.000 avant la fin de l'année 2023.

Aujourd'hui, Véligo a déjà séduit plus de 64.000 Franciliens depuis 2019, dont 18.000 ont souscrit à l'abonnement depuis le 1er janvier 2022. Une «demande si forte en cette rentrée» selon Agnès Presberg que la directrice générale adjointe en charge du développement chez Véligo envisage de «mettre en place une liste d’attente».

Pour rappel, Véligo propose un abonnement de 6 mois, renouvelable une fois 3 mois (9 mois en tout) pour les vélos «classiques» ou un abonnement d'un mois, renouvelable deux fois 1 mois (3 mois en tout) pour les vélos «cargos». Juste le temps de convaincre les Franciliens de quitter transports en commun, scooters ou voitures pour se mettre au vélo.

Selon une enquête réalisée par Véligo auprès des abonnés, 91 % des usagers se disent satisfaits du service, et 61 % assurent vouloir continuer la mobilité à vélo à l'issue de cette expérience. Ils sont également 39 % à être prêts à acheter un vélo à assistance électrique (VAE) à l’issue de leur abonnement.