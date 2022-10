«Big» 2022 : la start-up Plume fait le pari de trottinettes «100 % réparables et recyclables»

Fabrice Furlan, 47 ans, a fondé en 2019 la start-up Plume, spécialisée dans la fabrication de trottinettes électriques éco-responsables. Avec le soutien de Bpifrance, qui organise ce jeudi son grand événement «Big», à Paris, il a réussi à développer un engin destiné à un usage intensif et facilement réparable.

Un produit à la fois French Fab, French Tech et Green Tech. À l’heure où la crise énergétique s’amplifie et où le réchauffement climatique s’accentue, les Français se tournent de plus en plus vers des produits «locaux» plus respectueux de l'environnement, à l’instar de ce que propose la start-up française Plume.

Fondée en 2019 par Fabrice Furlan, 47 ans, celle-ci propose ainsi des trottinettes éco-responsables avec plus de 80 % des pièces conçues, fabriquées et assemblées en France. Des modèles baptisés «Plume Allure» certifiés «Origine France Garantie».

Une innovation rendue possible notamment grâce au soutien de Bpifrance, la banque publique d'investissement, qui tient, ce jeudi 6 octobre à Paris, l'édition 2022 de «Big», le plus grand rassemblement Business d'Europe dont CNEWS est partenaire.

Un produit fabriqué «sur mesure»

Lors de la fabrication de sa trottinette, Plume a pensé, en premier lieu, à la sécurité. L'engin comporte, de ce fait, 5 modes de conduite dont les options piéton, économique, standard, sport ou encore montagne.

Dotée de deux roues de grandes dimensions (10 pouces – 25,4 cm), d’un tube LED faisant également office de clignotants et d’un phare que l’utilisateur peut activer pour voir dès lors c’est sombre, la «Plume Allure» s’adapte également à toutes les saisons, notamment grâce à la certification IP65 qui assure une circulation sans craindre la météo.

© Plume

Concernant les caractéristiques techniques, «on a voulu amener de la puissance et du confort. On a équipé notre engin d’un moteur de 500W qui est capable de monter à 1.000W, là où l’ensemble du marché est à 250W. Le produit répond toutefois bien à la règlementation car il est limité à 25 km/h», précise à CNEWS Fabrice Furlan.

Une trottinette éco-responsable

La trottinette a aussi été pensée pour être utilisable tous les jours et sans aucune crainte. «Elle est prévue pour un usage régulier intensif parce que c’est cela qu’on veut servir : la mobilité du quotidien», a ajouté le fondateur de la marque.

Très engagée dans une démarche écologique et responsable, Plume a conçu un engin 100 % réparable et recyclable. «On a conçu notre engin pour qu’il soit réparable. Tous les composants sont disponibles et sont prévus pour être réparés sans souci. Le premier réseau de réparation c’est notre client. On veut que le client soit acteur de sa réparation c’est-à-dire que s’il y a une pièce à changer ou un réglage à faire (…) On lui envoie la pièce, on l’accompagne, et c’est un geste économe pour lui», a noté Fabrice Furlan.

© Plume

Le produit est vendu en deux modèles différents et le prix varie selon l’autonomie de la batterie désirée. En effet, une «Plume Allure autonomie 45 km» est vendue à 1.199 euros. Par ailleurs, «la Plume Allure autonomie 70 km» est, quant à elle, vendue à 1.499 euros.

«BPI est un très bon partenaire qui nous accompagne, comme on est aussi une marque industrielle, dans nos besoins on a de gros investissements financiers. On est également présent avec BPI sur différents salons», a conclu le CEO de la start-up.