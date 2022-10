Adoption d’animaux : la SPA ouvre ses portes ce week-end

Après un été une nouvelle fois marqué par les abandons d’animaux de compagnie, la SPA organise ses «portes ouvertes» ce week-end afin que les pensionnaires de ses refuges trouvent une nouvelle famille.

Cet été, 16.457 animaux ont été recueillis par la SPA. Si l’association multiplie les messages de prévention à l’approche des vacances d’été, de nombreuses familles font encore le choix d’abandonner leurs animaux de compagnie sur les routes des vacances.

C’est pourquoi la SPA organise des «portes ouvertes» ce samedi et ce dimanche, afin de trouver de nouveaux propriétaires aux quelque 7.600 chiens, chats et NACs (nouveaux animaux de compagnie) qui attendent une nouvelle vie dans les 63 refuges de l’association.

​ J-2 avant les Portes Ouvertes ! Venez à la rencontre de nos 7 600 animaux présents en refuge !





En savoir plus : https://t.co/tmWaZViSW6 #Horoscopedujour pic.twitter.com/1TTlGLNTZZ — La SPA France (@SPA_Officiel) October 6, 2022

La SPA a placé ce week-end sous le signe de la compatibilité astrologique, de plus en plus à la mode. «Nos 63 refuges et Maisons SPA vous ouvriront leurs portes afin de vous présenter leurs 7.600 animaux à la recherche d’une famille aimante. Verseau, balance, gémeaux… quel que soit votre signe, nos équipes vous guideront pour trouver l’animal qui correspondra à votre caractère et à votre mode de vie», explique l’association dans un communiqué.

«Le bilan inquiétant des abandons de cet été témoigne d’une conjoncture fragile mettant une fois de plus nos équipes à rude épreuve. Nous espérons que cet événement festif et solidaire permettra de sensibiliser le public à l’importance que représente l’accueil d’un animal dans une famille, et qu’un grand nombre de nos laissés-pour-compte sortiront comblés de ce week-end», a déclaré Jacques-Charles Fombonne, Président de la SPA.

L'association rappelle toutefois l'importance de bien réfléchir avant d'adopter un animal domestique. Par ailleurs, depuis le 1er octobre, les personnes souhaitant adopter un chat, un chien, un lapin ou un furet doit signer un certificat d'engagement et de connaissance pour les animaux, disposition prévue par la loi du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale.