Météo : 20 départements placés en vigilance orange aux orages

Ce dimanche 23 octobre, 20 départements français ont été placés en vigilance orange aux orages par Météo-France. L’organisme met également en garde contre un risque de violentes rafales, de fortes intensités pluvieuses et de grêle.

De violentes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/ et de la grêle. Vingt départements ont été placés en vigilance orange pour orages par Météo-France, ce dimanche 23 octobre.

Cette vigilance concerne notamment la Moselle, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, la Haute-Marne, le Doubs, la Côte-d’Or, le Jura, l’Ain, la Saône-et-Loire, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire ainsi que le Cantal, la Nièvre et l'Allier.





«Ces orages potentiellement violents seront localisés et ne concerneront que des secteurs géographiques restreints. De plus, leur chronologie et leur localisation sont encore très incertaines à ce stade», a estimé Météo-France.

Des rafales de vent dépassant les 100 km/h

«Il est probable que dans beaucoup d'endroits mis en vigilance orange, le risque orageux ne se concrétise pas. Mais là où les orages se formeront, les conditions sont réunies pour qu'ils donnent lieu à des phénomènes intenses justifiant le passage en vigilance orange», a-t-elle ajouté.

Le service officiel de la météorologie et de la climatologie met également en garde contre un risque de violentes rafales de vents accompagnées de fortes intensités pluvieuses et de grêle.

«Ces orages sont susceptibles d'être accompagnés de violentes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h, de grosse grêle et de fortes intensités de précipitation. L'activité électrique peut être temporairement forte. Le risque d'orages violents disparait dans la nuit de dimanche à lundi», a expliqué Météo-France.

Par ailleurs, 46 autres départements ont été placés en vigilance jaune pour vent violent.