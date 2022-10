Météo : Paris, Biarritz, Bordeaux... la chaleur de retour la semaine prochaine

Dès lundi prochain, le 17 octobre, les températures vont grimper dans l’Hexagone pour dépasser les 20 °C dans plusieurs régions du pays. Pour Météo-France, cette hausse singulière du mercure est anormale car «élevée pour un mois d’octobre».

Un thermomètre orienté à la hausse. Alors que le soleil est de retour cette semaine sur la majorité du territoire, les températures devraient amorcer une hausse remarquable dès lundi prochain. Selon les prévisions de Météo-France, le mercure devrait ainsi dépasser 22 °C à Paris, 25 °C à Biarritz ou encore 26 °C à Bordeaux. Par ailleurs, aucune ville ne devrait être enregistrer des températures en-dessous des 18 °C.

«À partir de ce week-end, on a un réchauffement de la masse d’air qui va commencer à s’opérer par le Sud-Ouest. Ce sera bien sensible dimanche après-midi sur un quart Sud-Ouest du pays. On va dépasser les 25 °C maximales. Il est également possible d'avoir des valeurs maximales entre 26° C et 28 °C», a affirmé François Jobard, prévisionniste de Météo-France, à CNEWS.

Pour le spécialiste, cette hausse inattendue du mercure est anormale.

«Ces températures, qui sont tout de même élevées pour un mois d’octobre, devraient se prolonger vraisemblablement jusqu’au milieu de la semaine prochaine parce que l’on prévoit des courants du Sud et du Sud-Ouest, propices à des masses d’air très douces pour la saison», souligne le prévisionniste.

Quelques pluies mais insuffisantes face à la secheresse

Cependant, le soleil devrait être accompagné par quelques épisodes pluvieux dans certains endroits de l’Hexagone. «Ce week-end, l’épisode pluvieux se concentrera sur le Nord du pays. Pour résumer, l’arrivée de cette masse d’air très douce va faire remonter le passage pluvieux vers le nord si bien que lundi 17 octobre, les pluies ne devraient toucher que les régions proches de la Manche», nous a affirmé François Jobard.

«Entre jeudi 13 octobre et samedi 15 octobre, il y a trois jours où l’on attend des passages pluvieux significatifs. Toutes les régions ne sont pas concernées par la même quantité de pluie. Néanmoins, sur certaines régions, notamment les régions centrales, vont connaître un arrosage appréciable», a-t-il ajouté.

Toutefois, et malgré la quantité d’eau qui devrait atteindre 20 à 40mm, la France restera marquée par une année par un déficit massif de pluie.

«On reste dans un contexte de sécheresse où l’humidité des sols est très basse pour la saison. Toutefois, sur certaines régions, des terres vont être arrosées entre jeudi et samedi. La pluie va donc permettre une amélioration au niveau de l’humidité mais cela ne sera pas suffisant, d’un point de vue général, en terme de quantité cela ne suffit pas quand on est dans une année 2022 qui est pour le moment l’année la plus sèche», a ajouté le prévisionniste de Météo-France. «Il faudra plusieurs mois plus pluvieux que la moyenne pour sortir de cette crise», a-t-il conclu.