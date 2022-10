Paris : avec une hausse de 44 % des trafiquants mis en cause, le «plan stupéfiants» commence à porter ses fruits

Priorité de la préfecture de police de Paris (PP), le «plan stupéfiants» commence «à porter ses fruits», assure l'institution ce lundi 24 octobre. Pour preuve selon la PP, le nombre de trafiquants de drogue mis en cause a augmenté de 44 % dans la capitale par rapport à l'an passé.

Des «résultats probants». Le nombre de trafiquants de drogue mis en cause «a augmenté de 18 %, passant de 661 à 778» sur l'ensemble de l'agglomération parisienne, entre le troisième trimestre 2022 et la même période en 2021, s'est félicitée la préfecture de police de Paris ce lundi, expliquant qu'à Paris, il s'agissait d'une «hausse conséquente de 44 %».

143 points de deal démantelés

Même constat concernant «le nombre de points de deal» qui «est passé de 513 au troisième trimestre 2021 à 370 au troisième trimestre 2022, soit 143 points démantelés», souligne la PP, évoquant «des résultats encourageants» permis grâce à la multiplication «des opérations de contrôle pour démanteler les points de deal répertoriés».

Qualifiée de «priorité» par la préfecture de police de Paris, la lutte contre la drogue s'est intensifiée depuis ces derniers mois, et la nomination de Laurent Nuñez comme nouveau préfet. Depuis cet été, celle-ci fait l'objet, selon la PP, d'un «plan stupéfiants» et d'une attention toute particulière des forces de l'ordre.

«Repérer les points de deal, harceler les vendeurs de mort qui construisent des collines du crack sur les cadavres de leurs victimes, c'est empêcher de faire régner la loi du plus fort et non pas la loi de la République», avait d'ailleurs fait savoir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le 24 août dernier, assurant que pas moins de «2.778 trafics avaient été démantelés en moins d'un an dans l'agglomération».

Et le crack, dont le trafic a toujours existé à Paris mais s'est démocratisé ces dernières années notamment en raison de son bas coût, reste la principale cible à abattre pour la PP, alors que sa consommation fait, de plus, des ravages chez les toxicomanes. «Le crack demeure le plus grand sujet de Paris», avait ajouté Gérald Darmanin, promettant de «frapper beaucoup plus fort». «Le crack n'a pas besoin d'être réduit mais anéanti», avait-il alors lancé.

Les rodéos urbains, «autre priorité»

«Au cours du troisième trimestre 2022, la préfecture de Police a conforté son action résolue contre la délinquance dans l'agglomération parisienne, obtenant des résultats probants dans plusieurs domaines», se réjouit la PP ce lundi, citant donc la lutte contre la drogue mais également ce qui est cité comme étant «l'autre priorité», c'est-à-dire les rodéos urbains, qui font aussi l'objet d'un plan d'action spécifique.

Au total, 96 engins ont été saisis, 277 personnes ont été placées en garde à vue et 9.128 individus ont été verbalisés, dans le cadre des 12.340 opérations anti-rodéos réalisées depuis août sur l'ensemble de l'agglomération parisienne, annonce la PP, qui ajoute que le nombre de faits constatés «a augmenté de 139 % au troisième trimestre 2022 par rapport à la même période l'an passé».