Budget de la Sécurité sociale : la motion de censure RN rejetée à l’Assemblée nationale

La motion de censure déposée par les députés du RN après le déclenchement par le gouvernement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale, a été rejetée ce lundi à l’Assemblée nationale. Celle-ci n’a recueilli que 90 voix.

Bis repetita pour le RN. Ce lundi 31 octobre et pour la deuxième fois en une semaine, l’Assemblée nationale a rejeté la motion de censure déposée par le groupe Rassemblement national en réaction au déclenchement de l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale pour l’année 2023.

Le parti de Marine Le Pen n’a récolté que 90 voix sur les 289 requises pour renverser le gouvernement. Les lepénistes n'ont également pas pu compter sur la motion de censure déposée par LFI et qu'ils ont soutenu. D'ailleurs, celle-ci a récolté 218 voix.

Les membres du Rassemblement national ont, par ailleurs, indiqué qu'ils voteront toute autre motion» présentée en des «termes acceptables, destinée à vous faire revoir votre copie dans l'intérêt de la France et des Français.

Lors de son intervention, le député RN Sébastien Chenu s'en est pris à la Première ministre Elisabeth Borne, «un bon moine soldat du macronisme» qui «applique docilement la doxa libérale».

Le député a également fustigé une méthode choisie par l'exécutif qui «abîme le modèle social». «Votre méthode» de recherche du compromis «n'est qu'un leurre» et la majorité relative «faiblarde et sans panache», a-t-il assuré. Et de poursuivre: «Votre méthode permet de sauver votre politique, votre budget, votre gouvernement et finalement votre tête"».