Budget de la Sécurité sociale : les députés RN vont voter la nouvelle motion de censure de LFI

Les députés du Rassemblement national vont voter ce lundi 31 octobre, pour la deuxième fois consécutive, la motion de censure déposée par les Insoumis contre le gouvernement concernant le déclenchement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution sur le budget de la Sécurité sociale.

Et de deux. Ce lundi 31 octobre, les députés du Rassemblement national vont voter «en parlementaires libres, ne reconnaissant aucune faction» la motion de censure déposée par la France Insoumise contre le gouvernement.

Les lepénistes ont également fait savoir qu’ils «voteront toute autre motion présentée en des termes acceptables, destinée à vous (le gouvernement : NDLR) faire revoir votre copie dans l’intérêt de la France et des Français».

Contrairement à la semaine dernière, le groupe de la France Insoumise a fait cavalier seul à gauche, cette fois, dans le dépôt d’une motion de censure après le nouveau 49.3 sans pour autant compter sur l’appui de la Nupes.

Selon le député RN Sébastien Chenu, ce «manque de solidarité» de la gauche a donné naissance à un nouveau concept : «celui de la motion de censure invotable, sorte de coït interrompu qui permettrait d’aller au bout du discours sans conclure», a dénoncé l’élu.

Le député s’en est également en pris à la Première ministre Elisabeth Borne qui, elle, est un «bon moine soldat du macronisme» qui «applique docilement la doxa libérale» tout en abîment «le modèle social».

«Votre méthode» de recherche du compromis «n'est qu'un leurre» et la majorité relative «faiblarde et sans panache», a-t-il assuré. Et de poursuivre : «Votre méthode permet de sauver votre politique, votre budget, votre gouvernement et finalement votre tête».

Un malaise à gauche

Le soutien lundi dernier du groupe de Marine Le Pen à une motion de censure présentée par la Nupes avait créé un malaise dans les rangs de la gauche autant que suscité les critiques du camp présidentiel.

Dans un tweet, l’ex-premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadelis, réfractaire à la Nupes et notoirement opposé à la direction actuelle du PS menée par Olivier Faure, estime que la direction du PS «doit faire la lumière sur le fait que LFI ait retiré de la motion de censure de la Nupes toute référence positive à l'immigration pour permettre le vote du RN».

La direction @partisocialiste doit faire la lumière sur le fait que #LFI ait retiré de la motion de censure de la #Nupes toute référence positive à l’immigration pour permettre le vote du #RN @Le_Figaro



Si c’est le cas cette direction doit suspendre sa participation à la #NUPES — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) October 25, 2022

La cheffe de file des députés écologistes Cyrielle Chatelain, qui a défendu devant l'Assemblée nationale la motion de la Nupes contre le gouvernement, s'est dite pas dupe de ce «coup» devant la presse. «Ça fait sans doute partie de leur stratégie de dédiabolisation», qui «est alimentée malheureusement par ceux qui nous renvoient sans cesse dos à dos», a-t-elle déclaré.

«Je suis heureuse que le RN soit obligé de reconnaître le leadership de la Nupes dans ce moment institutionnel où le Parlement se dresse contre l'abus de pouvoir du 49.3. LR devrait faire pareil», a taclé l'insoumise Raquel Guarrido sur Twitter.