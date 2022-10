Louis Aliot : «entre la Nupes et le RN, il y a la barrière de la lutte contre l’immigration illégale, eux sont en faveur de l’islamisme radical»

Invité dans La Matinale de CNEWS ce lundi 31 octobre, Louis Aliot, maire de Perpignan et candidat à la présidence du RN, est revenu sur la motion de censure déposée par la Nupes contre le budget du gouvernement et votée par son groupe à l'Assemblée nationale.

Une alliance qui a fait couler beaucoup d’encre. Invité de la Matinale de CNEWS, le maire Rassemblement national de Perpignan, Louis Aliot, est revenu sur la motion de censure de la Nupes contre le budget du gouvernement, votée par son groupe à l’Assemblée nationale, et se défend de toute proximité avec La France insoumise.

«C’est sur le pouvoir d’achat et le quotidien des Français. (…) Tout cela mérite que le gouvernement soit sanctionné, parce qu’il n’a pas tenu compte des propositions qui lui ont été faites, en matière de baisse de la TVA, d’exonération de la TVA sur les produits de premières nécessité», s’est défendu le candidat à la présidence du RN.

Il a également rappelé que son groupe avait également déposé sa propre motion de censure, que les députés de la Nupes ont refusé de voter, pour une raison bien précise. «Entre eux et nous, il y a la barrière de la lutte contre l’immigration illégale. Ils sont en faveur de l’islamisme radical, ce sont des islamo-gauchistes et nous sommes opposés à ces gens-là. Il y a un monde entre nous, mais que sur des sujets économiques et sociaux ponctuels, il y a dans les urnes des députés qui se rejoignent, mais qui seront incapables de se retrouver dans une majorité», expliqué Louis Aliot.

Ce lundi, deux nouvelles motions de censure, déposées par le RN et LFI contre le budget de la sécurité sociale du gouvernement, seront débattues ce lundi à l'Assemblée nationale.