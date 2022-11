Mulhouse : un homme interpellé, soupçonné d'avoir poignardé sa compagne enceinte de trois mois

Une femme enceinte de trois mois a été poignardée au niveau du foie et de l'abdomen par son compagnon, dans la commune de Mulhouse, dans la nuit du 3 au 4 novembre. La femme et son bébé ne sont plus en danger.

C’est un nouvel acte de violence conjugale qui aurait pu terminer en féminicide. Selon les informations de France Bleu, une habitante de Mulhouse, en Alsace, a reçu un coup de couteau de son compagnon dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 novembre.

La mère et le bébé sauvés

La femme, enceinte de trois mois, a été grièvement blessée au niveau du foie et de l'abdomen. Prise en charge par les secours et opérée, ses jours ainsi que ceux du bébé ne sont plus en danger, précise le média local.

De son côté, le compagnon a été placé en garde à vue. Âgé de 57 ans, l’individu est connu défavorablement des services de police pour des faits qui ne sont pas en lien avec des violences conjugales.

Alors que la Sûreté départementale s’est saisie de l’enquête, une information judiciaire a été ouverte par le parquet pour des violences aggravées avec arme.