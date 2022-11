RATP : quelles prévisions de trafic pour la grève annoncée ce jeudi 10 novembre ?

Alors que plusieurs syndicats de la RATP ont déposé un préavis de grève pour la journée du jeudi 10 novembre, durant laquelle ils portent l'objectif de laisser circuler «zéro métro, zéro RER», le groupe vient d'annoncer un trafic «très perturbé» dans le métro et le RER et «perturbé» sur les bus et tramways.

Quelle prévision de trafic sur le réseau RATP ce jeudi 10 novembre, alors qu'un préavis de grève a été déposé ? A 72 heures de cette mobilisation sociale, la RATP prévient d'ores et déjà que le trafic dans le métro et le RER sera «très perturbé» et que celui des bus et des tramways sera quant à lui «perturbé».

Vers la fermeture de plusieurs lignes de métro ?

Même son de cloche du côté du collectif d'usagers Plus de trains, qui assure avoir l'information en off que le mouvement de grève de jeudi allait «être très suivi», «avec des lignes de métro fermées comme en 2019». Selon leurs informations, une grève SNCF pourrait même se greffer à celle de la RATP.

Grosse grève RATP le 10 novembre.



Pas de prévision officielle à ce stade mais on a l’info en off que le mouvement devrait être très suivi, avec des lignes de métro fermées comme en 2019.



Une grève serait aussi prévue à la SNCF, peut-être de moindre ampleur.



Organisons-nous https://t.co/okTJjIQx38 — Plus de trains (@Plusdetrains) November 4, 2022

En attendant de pouvoir donner davantage d'informations détaillées au sujet de cette grève, la RATP invite tout de même «tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau ce jour-là» et présente «ses excuses aux voyageurs pour les conditions de transports prévues».

Les usagers devraient en savoir plus dès mardi, alors que les premières estimations de trafic, avec les différentes fréquences des RER et le nombre de lignes de métro fermées ou fonctionnant seulement aux heures de pointe devrait être publiée en fin de journée.