Paris : un conducteur de trottinette électrique décédé après un accident boulevard des Italiens

Un homme est mort ce jeudi 17 novembre à Paris, alors qu'il circulait en trottinette électrique sur le boulevard des Italiens (9e). Selon les premières informations, il serait entré en collision avec une camionnette.

«Ce jeudi 17 novembre, vers 7h du matin, un conducteur de trottinette électrique a percuté une camionnette en circulation. Le conducteur de la trottinette est décédé», a fait savoir la préfecture de police de Paris ce jeudi, auprès de CNEWS, précisant que le Service du traitement judiciaire des accidents (STJA) avait été saisi de l'affaire.

Les feux ne fonctionnaient pas

Les faits se sont déroulés à l'intersection de la rue Gramont et du boulevard des Italiens, dans le 9e arrondissement de Paris. Le conducteur de la trottinette électrique – a priori personnelle – circulait en direction des Grands Boulevards, avec un casque, lorsqu'il a percuté la camionnette blanche qui sortait de la rue Gramont.

Malheurusement il y avait des facteurs de risque: le feu de circulation ne marchait pas et il y a un énorme angle mort au croisement à cause de travaux sur la chaussée. Priorité à droite dans ce cas, donc les voitures de la petite rue qu'on ne voit pas arriver sont prioritaires. — Gabriel (@manageurproduit) November 17, 2022

Plusieurs témoins ont expliqué que les feux ne fonctionnaient pas à ce moment-là de la journée dans tout le secteur allant de la place de l'Opéra jusqu'au bas des Grands Boulevards. Autre information : des échafaudages de chantier présents à cet endroit bloquent la visibilité. Des détails qui pourraient expliquer l'accident.

Sur place, d'autres témoins ont expliqué avoir vu les secours prodiguer un massage cardiaque à l'homme accidenté. Aucun détail n'a cependant été communiqué concernant l'état du conducteur de la camionnette blanche.

Vers la fin des trottinettes en libre-service ?

Un accident qui intervient alors que la municipalité parisienne étudie «l'option» d'interdire les trottinettes en free-floating dans la capitale, dont les conducteurs sont jugés dangereux. Pour beaucoup, cela ne changerait pourtant pas la donne, dans la mesure où de plus en plus de conducteurs de trottinettes électriques possèdent leur propre engin, et ne seraient donc pas concernés par cette interdiction.

La décision sera communiquée «dans les prochaines semaines», explique-t-on à l'Hôtel de Ville.

Quant aux chiffres de l'accidentologie parisienne, ils sont sans équivoque : entre 2021 et 2022, il y a eu une «hausse de 52,2 %» du nombre d'accidents provoqués par des engins de déplacement personnel dits «EDP» (c'est-à-dire les trottinettes, gyropodes, monoroues, overboards), selon les chiffres communiqués par la préfecture de police de Paris.

Sur les 6 premiers mois de l’année 2022, la PP a ainsi répertorié 236 accidents, contre 155 accidents en comparaison sur les 6 premiers mois de l'année 2021.