Coupures d’électricité : «si je n’ai pas de courant, je ne respire plus», témoigne une patiente sous respirateur

Alors que les risques de coupures d’électricité planent de plus en plus, les patients sous respirateur artificiel ne font pas partie des «clients prioritaires». De quoi susciter quelques inquiétudes pour Malika Reineix.

En cas de surcharge du réseau électrique au cours de l’hiver, des coupures d’électricité pourront survenir et celles-ci ne dépasseront pas deux heures par jour entre 8h et 13h ou entre 18h et 20h. Toutefois, les personnes placées sous respirateur artificiel à domicile ne seront pas épargnées par ces délestages auxquels le gouvernement pourrait avoir recours.

Malika Reineix, patiente sous respirateur, s’inquiète d’ores et déjà de la situation. «Je suis ventilée 24h sur 24. Je me demande comment je vais faire. Il faudra trouver une solution. Il faudra demander à Monsieur Macron de trouver une solution pour les personnes qui sont dans mon cas», a-t-elle raconté au micro de CNEWS ce mardi.

«Si je n’ai pas d’électricité, je ne respire plus c’est tout simple, et je meurs», a-t-elle ajouté.

Une attention particulière aux personnes à haut risque

En cas de délestage, les PHRV (patients sous respirateur ayant une autonomie inférieure ou égale à quatre heures, enfants alimentés par voie intraveineuse) répertoriés par les agences régionales de santé (ARS) en seront informés avant, par téléphone, par Enedis.

Ces patients, qui comprennent des personnes alitées sur des matelas anti-escarres, «feront l'objet d'une attention particulière des préfets et des mairies» et, si nécessaire, pourront être déplacés vers des bâtiments préservés en électricité, selon la Fédération des prestataires de santé à domicile. Sa déléguée générale Alexandra Duvauchelle se dit ne «pas très inquiète».

«Des concentrateurs d'oxygène peuvent être mis en place à domicile pour dépanner en cas de coupure de courant», estime pour sa part Marie-Agnès Wiss-Laurent, présidente de la fédération des insuffisants respiratoires FFAAIR.