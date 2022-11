Sondage : 77 % des Français estiment que le gouvernement «échoue» à maîtriser l’immigration en France

Près de huit Français sur dix (77 %) estiment que le gouvernement «échoue» à maîtriser l’immigration dans le pays, selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce mercredi 23 novembre.

Une politique migratoire à revoir ? C'est en tout cas ce que pense une majorité de Français, puisque 77 % d'entre eux considèrent que le gouvernement «échoue» à maîtriser l’immigration dans le pays, selon un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS paru ce mercredi 23 novembre.

Dans le détail, à la question : «Diriez-vous que le gouvernement réussit ou échoue à maîtriser l’immigration en France», toutes les tranches d’âges ont opté majoritairement pour la deuxième option.

Les Français âgés entre 50 et 64 ans sont les plus nombreux à partager ce constat d'échec, à hauteur de 83 %. Une proportion similaire chez les 35 et 49 ans (79 %) mais plus basse chez les 25 et 34 ans (70%). Toutefois, ce sont les personnes âgées entre 18 et 24 ans qui sont les moins catégoriques. Ici, 66 % des jeunes sondés pensent que le gouvernement «échoue» dans la maîtrise de l’immigration.

Autre enseignement de cette étude, quelle que soit la proximité politique des personnes interrogées, le jugement d'un échec du gouvernement dans la maîtrise de l’immigration est partagé aussi bien à droite qu’à gauche du spectre politique.

A droite, 100 % des sympathisants de Reconquête estiment que le gouvernement «échoue» à maîtriser l’immigration. Ils sont suivis par les électeurs du Rassemblement national (94%) et ceux des Républicains (92 %).

A gauche, cette considération est aussi largement partagée, quoique dans des proportions moindres. Aussi, 71 % des partisans de la France insoumise pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l’immigration, lorsque les sondés proches d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) sont du même avis à 63 %.

A noter que le résultat est néanmoins plus mitigé chez les socialistes qui ne sont «que» 59 % à estimer que le gouvernement «échoue» dans sa maîtrise de l’immigration .

Enfin, le gouvernement est également désavoué par les propres partisans de Renaissance. En effet 61 % des sondés proches de la majorité estiment que le gouvernement n’est pas efficace dans sa maîtrise des flux migratoires.

Le gouvernement tente pourtant de serrer la vis

Ces derniers jours, le gouvernement a été fragilisé par l’affaire de l’Ocean Viking après l'accueil du navire humanitaire, avec 234 migrants à bord, dans le port de Toulon il y a deux semaines. Alors que l'Italie avait refusé de le laisser «accoster», la France avait dénoncé «une décision unilatérale et inacceptable» de la part du gouvernement de Giorgia Meloni tout en appelant à une réponse «humanitaire».

Ce mardi 22 novembre, à l'Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur a été interpellé à ce sujet par la députée Insoumise Mathilde Panot. Gérald Darmanin a alors indiqué qu'«un avion avait décollé ce mardi matin pour reconduire des personnes notamment au Mali».

«Ce n’est pas l’éxecutif qui a acueilli de bateau, c’est notre humanité. Je suis très étonné de la part de députés qui se disent nationaux ou patriotes que vous attaquiez le gouvernement plutôt que vos amis italiens, et que finalement vous êtes très internationalistes», a dénoncé le locataire de la Place Beauvau.

Sur le volet des OQTF, alors que les chiffres officiels font état de moins de 10 % d’exécution de ces obligations de quitter le territoire français pour 125.000 mesures prononcées en 2020, le gouvernement dit en tout cas avoir engagé un réel «travail diplomatique», notamment vers les pays du Maghreb, en réduisant drastiquement le nombre de visas légaux accordés aux ressortissants de la région.