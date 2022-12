Coupures d'électricité : «je suis plus inquiet pour les hivers prochains», affirme Loïk Le Floch-Prigent

«Je suis plus inquiet pour les hivers prochains», a affirmé ce jeudi dans la Matinale de CNEWS, Loïk Le Floch-Prigent, ancien président de GDF, au sujet des coupures d'électricité attendues en France ces prochaines semaines.

Y aura-t-il des coupures de courant cet hiver ? C'est la question que se posent les Français alors que le gouvernement prépare le pays à des délestages. Pourtant, selon Loïk Le Floch-Prigent, ancien président de GDF, le risque le plus fort concerne les hivers prochains.

«Je suis plus inquiet pour les hivers prochains», a-t-il affirmé ce jeudi dans la Matinale de CNEWS, estimant que les réserves de gaz et la centrale à charbon de Saint-Avold permettront de passer la saison froide.

Mais «si aucune décision n'est prise, si on continue à parler et pas à agir, on est foutu», alerte l'ancien dirigeant.

Loïk Le Floch-Prigent souligne notamment le manque de soudeurs dans la filière nucléaire, alors qu'EDF a fait appel à des techniciens américains et canadiens pour réparer les réacteurs nucléaires français. Pour pouvoir passer les prochains hivers sans encombre, «il faut rebâtir un ensemble qu'on a détruit pièce par pièce», a-t-il estimé.