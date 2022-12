Coupe du monde 2022 : le parcours des Bleus, une aubaine pour Emmanuel Macron ?

L’équipe de France affronte le Maroc ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe du monde. Un beau parcours qui pourrait profiter à Emmanuel Macron.

En novembre dernier, la cote de popularité d’Emmanuel Macron s’est stabilisée à 35%, selon un sondage Ifop révélé par le JDD. Mais à l’approche de la finale de la Coupe du monde, que l’équipe de France pourrait atteindre en cas de victoire face au Maroc ce mercredi 14 décembre, le chef de l’Etat pourrait espérer en tirer profit avec une éventuelle troisième étoile sur le maillot des Bleus, comme ce fut le cas pour Jacques Chirac en 1998.

En effet, cette année-là, l’ex-président français, décédé le 26 septembre 2019, a vu sa cote de popularité bondir de 18 points après le sacre des hommes d’Aimé Jacquet à la Coupe du monde.

Toutefois, ce bond n’a duré que quelques semaines. Car, malgré le succès de l’équipe de France à l’Euro 2000, Jacques Chirac a perdu quelques points de popularité.

Pourtant, Emmanuel Macron a déjà été à cette place, sans forcément en profiter. En décembre 2018, soit cinq mois après le sacre des joueurs de Didier Deschamps à Moscou, la popularité du chef de l’Etat n’a atteint que 23,5%, en baisse de 4,2 points par rapport à l’année précédente.

En 2016, son prédécesseur, François Hollande, a subi le même sort. Malgré une défaite à domicile face au Portugal, l’équipe de France a fait un très beau parcours. Une prestation qui fait du bien aux Français, six mois après les attentats du 13-Novembre, mais pas à leur président qui, à cette époque-là, est resté au plus bas dans les sondages.

Emmanuel Macron méfiant à l’égard du Qatar ?

Quelques jours avant le début de la très controversée Coupe du monde au Qatar, Emmanuel Macron était revenu sur les polémiques qui entourent l’organisation de ce Mondial depuis Bangkok, en Thaïlande.

«Je pense qu’il ne faut pas politiser le sport. Ces questions-là, il faut les poser quand on attribue les événements. C’est quand on attribue des jeux, tels que la Coupe du monde ou les Jeux Olympiques, qu’il faut, en toute honnêteté, se poser la question. Que celle-ci soit climatique ou qu’elle relève des droits de l’Homme, on ne va pas se la poser à chaque fois que l’événement est là», avait dit le président de la République.

Cependant, et comme cela a été annoncé, Emmanuel Macron sera bel et bien présent ce soir au Stade Al-Bayt, à Al-Khor, dans le but de soutenir les Bleus. Un soutien à demi-ton dont le scénario est le même qu’en 2018 à Moscou.

Il y a quatre ans, la Russie était vivement critiquée pour l’organisation de la Coupe du monde, qui survenait quatre ans après l’annexion de la Crimée en 2014. Pour encourager les Français, le président de la République avait alors assisté uniquement à la finale, remportée par les Bleus. Ainsi, la fameuse photo du chef de l’Etat levant les bras en l’air pour célébrer cette victoire avait fait le tour de la planète.

La joie du Président Emmanuel Macron lors de la finale de la coupe du monde de football 2018 en Russie. pic.twitter.com/0u7NwCVDjg — Radio Pulsar (@pulsar_radio) July 15, 2018

Toutefois, aucun «effet Coupe du monde» n'avait été constaté plus tard.

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI