Grève SNCF : Olivier Véran demande aux grévistes de «renoncer et d'entendre la demande légitime des Français»

A l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi 22 décembre, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a demandé aux contrôleurs de la SNCF en grève pour les fêtes de fin d'année de «renoncer et d'entendre la demande légitime des Français».

Près de 200 000 usagers de la SNCF ne devraient pas pouvoir voyager pour les fêtes. En cause, un mouvement social d’ampleur qui a contraint le transporteur à supprimer de nombreux trains. D'après la direction de l'entreprise ferroviaire, seuls trois trains sur cinq circuleront en ce week-end de Noël.

Olivier Véran a ainsi enjoint, jeudi 22 décembre, à l’issue du Conseil des ministres, «l’ensemble des personnes qui ont annoncé vouloir faire grève, de renoncer à cette grève , et d’entendre la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leur famille dans de bonnes conditions».

Le porte-parole du gouvernement a rappelé la mobilisation de «l’ensemble du gouvernement»pour «accentuer le dialogue social avec la SNCF». Les contrôleurs dénoncent ainsi plus de charge de travail, avec un salaire qui n’augmente pas. L'homme politique rappelle «que des hausses de salaire conséquentes ont déjà été annoncées, et pour certaines d’entre elles, mises en place». La direction de la SNCF avait entamé, mercredi 7 décembre, les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, et proposé un ensemble de mesures pour un montant total de 600 millions d’euros.

Le covoiturage préconisÉ