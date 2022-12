Scrabble : la société éditrice du jeu veut supprimer des mots offensants «à caractères racistes ou homophobes»

Mattel, éditeur du fameux jeu Scrabble, a annoncé vouloir faire interdire certains mots jugés offensants «à caractères racistes ou discriminatoires». La liste des 62 termes concernés a été publiée dans la nouvelle édition de «l’Officiel du jeu du Scrabble».

Attention, changement de règles. Dans le but d’être plus «inclusive», la société éditrice du jeu Scrabble, Mattel, a annoncé vouloir exclure une soixantaine de mots français, notamment lors des compétitions officielles, les jugeant «racistes et discriminatoires».

La liste des mots a été publiée dans la nouvelle édition du dictionnaire du jeu «l’Officiel du jeu du Scrabble». Ainsi, les termes comme «travelo», «poufiasse», «boche», «tarlouze», «nègre», «schleu» ou encore «gogole» ne peuvent plus être utilisés.

«En tant que marque tournée vers la famille et consciente de l'impact des mots et de leurs évolutions, Mattel a fait appel à un linguiste indépendant pour identifier les mots à caractère haineux afin de revoir la liste officielle de mots autorisés à être joués lors des compétitions de Scrabble», s’est justifiée la marque, interrogée par L’Express.

Le comité de rédaction dénonce une forme de «censure»

Toutefois, cette «suggestion» de la maison mère du Scrabble a suscité l'incompréhension des membres de la rédaction du dictionnaire du jeu qui dénoncent une forme de «censure». En effet, pour faire appliquer cette décision, comme aux Etats-Unis en 2021, Mattel avait envoyé, en janvier 2022, une liste de 109 mots «sensibles» à faire retirer à «L’Officiel du jeu du Scrabble».

Après quelques négociations entre Mattel et le comité de rédaction, ce sont finalement 31 mots, et leur féminin, qui sont supprimés, parmi eux des mots qui figurent toujours dans le dictionnaire de la langue française Larousse. Une incohérence qui passe mal pour les membres de rédaction.

Ce n’est pas la première fois que Mattel décide de bannir des termes incitant à la «haine» et à la «discrimination». Aux Etats-Unis, et plus précisément après le meurtre de George Floyd, la société éditrice du jeu avait glissé un petit livret dans les toutes nouvelles boîtes vendues dans le commerce de l’autre côté de l’Atlantique en 2021 en introduisant cette nouvelle règle.

«Sont exclus tous les mots constituant une incitation à la haine et à la discrimination», avait alors détaillé Mattel.