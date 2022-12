Grève SNCF : BlaBlaCar lance un appel à la solidarité des conducteurs pour «partager leurs trajets»

Alors que la grève des contrôleurs a entraîné l’annulation de nombreux trains, l’application de covoiturage BlaBlaCar a lancé, ce vendredi 23 décembre, un appel à la solidarité des conducteurs.

Objectif : sauver le week-end de Noël. À l’heure où de nombreux trains ont été annulés en raison d'un mouvement social, les usagers recherchent d’autres alternatives pour sauver cette période des fêtes.

Face à cette situation, BlaBlaCar, qui affiche désormais 360.000 places de covoiturage disponibles contre 300.000 en début de semaine, a lancé ce vendredi 23 décembre une campagne de communication massive afin d’appeler à la solidarité des automobilistes.

Baptisée «Le Père Noël est une voiture», l’opération a été adressée par mail à plus d’un demi-million de Français. «À l’heure où vous lisez ça, beaucoup de personnes risquent de manquer Noël en raison des trains annulés. Alors chez BlaBlaCar, on fait appel à votre solidarité : s’il y a bien un moment pour ouvrir votre voiture à des inconnus, c’est maintenant. C’est aussi ça, la magie de Noël», peut-on lire dans le message adressé aux conducteurs.

70% des sièges proposés ont été réservés

«Si vous partez ce soir, vous pouvez encore partager votre trajet en covoiturage et sauver tout ce qui fait Noël pour des millions de personnes : les fausses anecdotes de votre oncle, le digestif qui n’aide vraiment pas à digérer, les enfants qui restent (trop) éveillés pour attendre le Père Noël», ajoute-on.

Depuis l’annonce de la grève, BlaBlaCar a indiqué que 70% des sièges proposés sur les axes impactés par le mouvement social ont déjà été réservés. Pour le week-end de Noël, le réseau de covoiturage projette une activité «deux fois supérieur au premier week-end de grand départ la semaine dernière».

Rien que ce jeudi 22 décembre, BlaBlaCar a enregistré plus d’un million de recherches de trajets sur son site et son application, soit plus de dix recherches par seconde.