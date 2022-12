Nouvel an : 5.400 policiers et gendarmes mobilisés à Paris, des restrictions autour des Champs-Elysées

La préfecture de police de Paris a dévoilé ce vendredi son dispositif de sécurité pour le soir et la nuit du Nouvel an. Au total, 5.400 policiers et gendarmes seront mobilisés et plusieurs axes routiers de la capitale vont être fermés.

Pour éviter les débordements et sécuriser la capitale, la préfecture de police de Paris a annoncé mobiliser 5.400 membres des forces de l’ordre pour la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ils seront déployés sur la voie publique et dans les transports en commun, en civil ou en uniforme. Des patrouilles cibleront également les gares et les stations de la ville et de sa petite couronne.

Les autorités ont rappelé que le transport et la cession de carburant, gaz inflammable, artifices de divertissement (catégories F2 à F4) et articles pyrotechniques (catégories T2 et P2) sont interdits jusqu’au 2 janvier à Paris et dans les communes alentour.

Dispositif de sécurisation et de circulation mis en place par la préfecture de Police à l’occasion de la Saint-Sylvestre 2022.





Un périmètre autour des Champs-Elysées très surveillés

Par ailleurs, une attention toute particulière sera apportée à un «périmètre élargi» autour des Champs-Elysées, où un spectacle musical et pyrotechnique doit avoir lieu pour le passage à 2023. Ainsi, la vente d’alcool à emporter et sa consommation sur la voie publique y seront interdites du vendredi 30 décembre à 18h au lundi 2 janvier à 8h.

Le stationnement sera impossible sur plusieurs rues et morceaux de rues des 8e, 16e et 7e arrondissements (voir carte ci-dessous) à partir de 10h samedi. Il ne sera plus possible de circuler sur ces axes dès 18h le même jour, jusqu’à 4h du matin le 1er janvier.

La préfecture de police a aussi détaillé les limites d’une vaste zone autour de l’avenue dont l’accès sera réglementé et contrôlé en passant par des points spécifiques (voir carte ci-dessous). Un pré-filtrage sera mis en place par les forces de l’ordre, avec la possibilité pour elles de procéder à des inspections et fouilles des sacs, ainsi que des palpations. Tout objet prohibé ou pouvant constituer une arme ou un projectile (les bouteilles en verre notamment) sera interdit. Les animaux jugés dangereux pourront aussi être refusés.

La station de RER Charles de Gaulle-Etoile sera fermée à partir de 17h. Celles de métro Argentine (17h), George V, Franklin D.Roosevelt, Champs-Elysées Clémenceau (18h), Concorde et Tuileries (20h) seront également fermées.

La préfecture de police a indiqué que « les forces de l’ordre assureront une présence visible et dissuasive pour prévenir les comportements délictuels ou dangereux, les actes de vandalisme, de dégradations, ainsi que les agressions, dans un périmètre immédiat (aux Champs-Elysées), mais aussi plus en profondeur sur les axes alentours. Un dispositif «aiguillé et renforcé par de la vidéo-patrouille».