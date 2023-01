Réforme des retraites : Philippe Martinez envisage des journées de mobilisation pendant les vacances de février

Ce dimanche 22 janvier, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a mis en garde concernant des mouvements de grève durant les prochaines vacances scolaires pour contester la réforme des retraites du gouvernement.

Un message clair. Opposé à la réforme des retraites dévoilée par Elisabeth Borne le 10 janvier, Philippe Martinez était l'invité de l'émission Le Grand Jury, ce dimanche sur RTL. Interrogé sur la possibilité de mouvements de grève reconductibles, le secrétaire général de la CGT est allé droit au but. «A partir du moment où le gouvernement s’entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité de journées d’action pendant les vacances scolaires qui, je crois, s’étalent sur plusieurs zones et sur au moins un mois et demi», a-t-il déclaré.

“À partir du moment où le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilités de journées d’action pendant les vacances”, estime Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT @lacgtcommunique

@RTLFrance

#LeGrandJury #ReformesDesRetraites pic.twitter.com/ByOovjJORc — RTL France (@RTLFrance) January 22, 2023

Des rassemblements de plus en plus nombreux

Alors que plus d'1,2 million de personnes manifestaient dans plusieurs villes de France jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont organisé ce samedi une nouvelle mobilisation. Par ailleurs, les huit syndicats principaux ont d'ores et déjà prévu un rassemblement le mardi 31 janvier, quand la CGT pétrole a annoncé qu'elle serait en grève le même jour, ainsi que le 6 février.

Depuis l'annonce de cette réforme, la cote de popularité du gouvernement a baissé singulièrement. Philippe Martinez a dit qu'il espérait que la prochaine manifestation serait «encore plus forte le 31». «D'ici là, tous les jours, il y aura des initiatives dans les entreprises, dans les départements», a-t-il ajouté. Un message qui a le mérite d'être clair.