Paris : où seront finalement situées les «forêts urbaines» promises par Anne Hidalgo ?

Annoncées dès 2018, et promises en 2019 par la maire de Paris Anne Hidalgo, les «forêts urbaines» n'ont toujours pas vu le jour dans la capitale. Après plusieurs échecs, ce sont finalement trois d'entre elles qui seront plantées, dont les deux premières seront inaugurées pour les JO 2024.

Derrière l'Opéra Garnier (9e), sur le Parvis de l'Hôtel de Ville (4e) ou encore devant la Gare de Lyon (12e)... En 2019, plusieurs sites avaient été cités comme pouvant accueillir des «forêts urbaines» – appellation développée par plusieurs paysagistes mondialement reconnus à l'instar du Français Michel Desvigne, pour parler de grands parcs boisés réintroduits en pleine ville – mais n'avaient finalement pas vu le jour.

Aujourd'hui, trois projets de «forêts urbaines» ont remplacé les anciens. Les deux premières d'entre elles – l'une place de Catalogne (14e) et l'autre dans le quartier Charonne (20e) – devraient être réalisées avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, la dernière – qui doit être présentée ce mercredi 25 janvier en réunion publique – sera installée place du Colonel Fabien (10e), et livrée fin 2025.

Ce soir on poursuit la concertation et on vous faire découvrir les premières pistes pour le réaménagement de la place du Colonel Fabien ! Rendez-vous à la Réunion publique à l'Espace Niemeyer (19e), à partir de 19h. Les infos https://t.co/VcNXRHQuQk pic.twitter.com/rKAwJwa4cQ — Mairie du 10e (@Mairie10Paris) January 25, 2023

Place de Catalogne

Déjà bien avancés, les travaux ont commencé depuis plusieurs mois place de Catalogne, juste derrière la Gare Montparnasse (14e). Là, une «forêt urbaine» de près 12.000 m2 devrait voir le jour, avec pas moins de 470 arbres plantés, rappelle ce mercredi Christophe Najdovksi, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la végétalisation de l'espace public et des espaces verts.

L'objectif de ce projet estimé à 9 millions d'euros est ainsi de créer une place en forme de «fer à cheval», contournée par un espace dédié à la voiture réduit à une voie, et un autre où une piste cyclable bi-directionnelle a déjà été installée. Il devrait être livré «juste avant les JO à l'été 2024», assure l'élu écologiste.

Petite ceinture - quartier Charonne

Autre projet d'envergure : celui de créer une «forêt urbaine» de 2 hectares, adossée à un jardin déjà existant de 1,5 hectare, au niveau des anciennes voies ferroviaires de la Petite Ceinture parisienne, situées dans le quartier Charonne, vers la rue du Volga (20e). Un site racheté 11,5 millions d'euros à la SNCF.

Là, le projet d'aménagement d'une forêt et d'une clairière a été estimé à 4,5 millions d'euros, qui viennent s'ajouter au budget global. «Près de 2.000 arbres y seront plantés», promet Christophe Najdovski. Pour en profiter, il faudra néanmoins attendre l'été 2024, alors que les travaux doivent commencer «dès septembre 2023 après une première phase d'étude».

Place du colonel fabien

Enfin, troisième projet déjà engagé, la place du Colonel Fabien (10e) doit subir un grand réaménagement entre l'automne 2024 et la fin 2025. L'occasion de revoir entièrement cette place aujourd'hui très minérale, jugée très bruyante pour le voisinage (plus de 70 décibels en journée en moyenne, et environ 65 la nuit) et peu accueillante pour les piétons et autres mobilités douces.

Présenté ce mercredi soir aux habitants du quartier, le projet prévoit d'y créer une «forêt urbaine» en plein terre de 800 m2, sur un terre-plein qui passera de 1.950 m2 aujourd'hui à 5.080 m2. En outre, les trottoirs seront agrandis et l'espace dédié à la voiture réduit de près de 60 %, pour un budget de 6,4 millions d'euros.

Et ce projet n'est «pas uniquement de créer une "forêt urbaine"», relève Christophe Najdvoksi, qui parle d'une totale redéfinition des usages et d'une redistribution de l'espace public, avec notamment une piste cyclable bi-directionnelle qui – «comme sur la place de Catalogne» – contournera une place «fer à cheval», permettant aux piétons d'accès au terre-plein depuis la sortie du métro sans avoir à traverser la route.

Les projets à venir

Pour rappel, cela fait plusieurs années que la municipalité planche sur ces projets. En mars 2018 déjà, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo avait annoncé son ambition de planter 800 arbres entre la porte d'Aubervilliers et La Villette (19e), évoquant déjà la création d'une «forêt urbaine».

Peaufinant ce travail de végétalisation de l'espace public, devenu encore plus prégnant après la réélection d'Anne Hidalgo, son équipe avait présenté en 2020 son ambition de créer 5 «forêts urbaines» : sur les parvis de l'Hôtel de Ville (4e) et de la gare de Lyon (12e), place de la Bourse (2e), place de Catalogne (14e) et rue Curial (19e).

«Nous avons écarté projet de "forêt urbaine" sur dalle, hormis le parvis de l'Hôtel de Ville», a confirmé le premier adjoint à la mairie de Parsi Emmanuel Grégoire ce mercredi, expliquant qu'il n'était «pas raisonnable» d'envisager un tel aménagement place Henri Frenay, situé devant la Gare de Lyon, mais aussi derrière l'Opéra Garnier, où les sous-sols sont déjà «blindés de couloirs de métro et de réseaux en tout genre».

Trois sont donc pour l'instant assurées de voir le jour, en attendant d'autres annonces. «Il y en aura d'autres. Il y en déjà d'autres dans les tuyaux», a tout de même appuyé le premier adjoint chargé de l'urbanisme. A ce stade, celle envisagée un temps sur le parvis de l'Hôtel de Ville (4e) est d'ailleurs toujours d'actualité. Des études sont toujours en cours.