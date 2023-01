Réforme des retraites : «les femmes comme les hommes travailleront plus longtemps», affirme Eric Woerth

Invité de La Matinale de CNEWS, ce mercredi 25 janvier, le député Renaissance de l'Oise, Eric Woerth, est revenu sur les inégalités femmes-hommes que la réforme des retraites pourrait générer.

La parité est au cœur des débats sur ce projet de loi. Invité sur CNEWS ce mercredi, Eric Woerth, le député de l’Oise, a défendu le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement. Selon ce dernier, le texte va permettre des avancées concernant l’égalité hommes-femmes, malgré les nombreuses polémiques à ce sujet dans les médias ces derniers jours.

«Je sais bien que c’est toujours facile de dire que c’est injuste. Ce n’est pas vrai, les femmes continueront de partir avant les hommes à la retraite. Les femmes partiront avec une retraite plus importante que les hommes à un moment donné. Il y aura plus de femmes qui accèderont à un minima de pension plus important, de l’ordre de 1.200 euros, que les hommes», a précisé le maire de Chantilly (Oise) entre 1995 et 2017.

Les écarts de pensions se réduisent avec la réforme

Eric Woerth a expliqué que la parité serait renforcée avec cette réforme des retraites.«Il y a bien une augmentation de l’âge de la retraite, pour les hommes comme pour les femmes. Elles partiront avec une retraite plus importante puisqu’elles auront plus de trimestres, elles auront surcotisées (…) Les écarts de pension entre les hommes et les femmes, qui reflètent souvent la carrière, seront plus faibles qu’aujourd’hui», a assuré le député Renaissance de l’Oise.

Il a également souligné les progrès affichés par le texte pour valoriser les personnes ayant le statut d’aidants. «C’est beaucoup de femmes qui s’occupent de leurs parents ou qui jouent le rôle d’aidants. Tous ces trimestres-là, qui ne comptaient pas pour obtenir une carrière longue ou une retraite minimum, seront désormais pris en compte», a ajouté l’ancien président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale.