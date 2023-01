Sondage : près de 6 Français sur 10 désapprouvent les syndicats qui appellent à bloquer le pays

Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites tend à se durcir, avec des appels au blocage de certains syndicats, près de six Français sur dix (58 %) désapprouvent cette méthode, selon un sondage CNEWS.

Les syndicats ne veulent pas faiblir et pourraient bloquer le pays via les grèves, si le gouvernement ne recule pas sur la réforme des retraites. Alors que la menace est plus vive que jamais, ce mode d'action n'emporte pas l’adhésion des Français. Selon un sondage CNEWS, 58 % désapprouvent en effet les syndicats appelant à bloquer le pays. Ils sont 41 % à être pour ces méthodes (1 % ne se sont pas prononcés).

La crainte ne cesse de croître ces derniers jours, au rythme des déclarations de dirigeants de Force ouvrière (FO) et des annonces de la CGT Cheminots et Sud Rail, prévenant de probables blocages dans les secteurs des transports lors des vacances de février.

Dans le même temps, la branche pétrole de la CGT a aussi averti que des journées de grève se multiplieront lors des prochaines semaines dans les raffineries, laissant redouter de possibles arrêts des expéditions de carburants vers les stations-service. Dernièrement, ce sont les organisations lycéennes qui ont appelé à bloquer les établissements possiblement dès le lundi 30 janvier.

Des sondés divisés selon leur âge et leur profil politique

Dans le détail, les plus jeunes sont ceux approuvant le plus les appels au blocage par les syndicats. Les 18-24 ans sont ainsi 60 % dans ce sens, les 25-34 ans 52 %. A l’inverse, les 50-64 ans ne sont que 39 % à se dire favorables aux blocages et les 65 ans et plus seulement 26 %.

Il est également intéressant de noter que les CSP - sont partagées à propos des blocages (49 % dans chaque camp, 2 % ne se sont pas prononcés), tandis que les CSP + (40 %) et les inactifs (36 %) sont moins pour ce mode d’action.

Concernant la proximité politique des sondés, les partisans de la gauche radicale ont plébiscité les appels au blocage des syndicats (90 %, dont 93 % pour ceux de La France insoumise). Les écologistes (53 %) et les socialistes (50 %) sont en revanche nettement moins dans cette approche.

Les interrogés se disant de droite ont désapprouvé à 83 % cette méthode et les Macronistes à 78 %. Du côté du Rassemblement national, le résultat se fait plus nuancé, avec 46 % des personnes pour les blocages et 54 % contre.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré les 24 et 25 janvier sur un échantillon national représentatif de 1.003 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.