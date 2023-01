Réforme des retraites : les lycées bloqués dès lundi prochain ?

Dans un communiqué publié ce mardi 24 janvier, les syndicats lycéens ont appelé les élèves à bloquer les établissements scolaires dès lundi 30 janvier, veille de la prochaine grande mobilisation contre la réforme des retraites.

Des jeunes qui semblent déterminés. Alors qu’une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, qui prévoit notamment de repousser l'âge légal de départ à 64 ans, est prévue ce mardi 31 janvier, les syndicats lycéens veulent jouer la carte du «blocage», dès la veille du mouvement.

Dans un communiqué publié ce mardi 24 janvier, l’intersyndicale lycéenne, composée de la Fédération indépendante et démocratique lycéenne (FIDL), du Mouvement National Lycéen (MNL), de l’Isère Émancipation Lycéenne, de l’Union syndicale lycéenne (USL) des Bouches-du-Rhône, de la Coordination lycéenne autonome de Paname (CLAP) et de Voix lycéenne (VL), a en effet appelé les lycéens à bloquer les établissements le lundi 30 janvier.

«Elle (la nouvelle mobilisation : ndlr) s’annonce elle aussi être d’une ampleur historique. Nous nous y joignons par un appel au blocage de tous les établissements du pays ce jour-là, voire même la veille, le 30, pour ouvrir la semaine de mobilisation», a écrit l’intersyndicale.

«Nous appelons les lycéen-ne-s à organiser dès maintenant dans leur lycée ou dans leur ville des Assemblées Générales, ainsi que des tractages et des collages aux abords de leurs établissements scolaires afin de préparer les lycéen-ne-s au mouvement et d’être le plus nombreu-x-ses possibles pour les prochaines actions», a-t-elle ajouté.

Les syndicats ont également affiché leur soutien aux actions de mobilisation contre une réforme jugée «mortifère» qui, selon eux, «place les profits d’une poignée avant notre avenir».

«Nous ne devons pas laisser le moindre répit au gouvernement. Nous encourageons et soutenons donc tous les blocages et toutes les actions dans les lycées et dans la rue dès le 23 janvier et ce jusqu’au 31 janvier où l’ensemble du territoire devra être bloqué. À partir de cette date, reconduire les blocages chaque jour jusqu’à la victoire sera nécessaire si nous voulons faire plier le gouvernement», a précisé l’intersyndicale lycéenne.