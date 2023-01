Un député de la majorité reconnaît avoir consommé de la cocaïne après son élection

Emmanuel Pellerin, député Renaissance des Hauts-de-Seine, a reconnu mardi 24 janvier avoir consommé de la cocaïne avant et après son élection au palais Bourbon au printemps dernier.

Après avoir nié, Emmanuel Pellerin a finalement avoué sa faute. Ce mardi, le député Renaissance des Hauts-de-Seine a reconnu avoir consommé de la drogue, notamment de la cocaïne, avant et après son élection.

L'élu est passé aux aveux à la suite de révélations de presse, qui avait mis la lumière sur cette affaire. «J'ai repris de la drogue le week-end où on a fêté mon investiture au mois de juillet et après c'était terminé», a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agissait de «la plus grosse connerie de sa vie».

Une enquête classée sans suite

Une enquête contre Emmanuel Pellerin avait été ouverte le 9 septembre dernier à la suite des déclarations de son fils. Ce dernier avait raconté à sa psychologue que son père lui avait présenté une boîte contenant des produits stupéfiants.

L'enquête avait cependant été classée sans suite le 26 septembre. Le procureur avait considéré que «les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient pas apparus comme établis».

Que risque emmanuel pellerin ?

La sanction contre Emmanuel Pellerin pourrait être exemplaire. Le porte-parole de Renaissance, Loïc Signor, a indiqué que le bureau exécutif devait «se réunir ce lundi». Lors de cette réunion, Stéphane Séjourné, secrétaire général du parti, pourrait «proposer l'exclusion immédiate» du parti pour le député des Hauts-de-Seine.

Le délit commis par Emmanuel Pellerin est également passible d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende.