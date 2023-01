Retraites : Gérald Darmanin accuse la gauche de vouloir «bordéliser le pays»

Alors que la réforme des retraites s’apprête à passer au Parlement ce lundi 30 janvier, Gérald Darmanin s’est exprimé et a dénoncé le comportement d’une partie de la gauche.

La France traverse actuellement un contexte de tension sociale. Et pour cause, la réforme des retraites divise les Français, comme en témoignent les mouvements de grève successifs qui ont lieu depuis la mi-janvier.

A la suite de ces mouvements, Gérald Darmanin a dénoncé «le profond mépris de la valeur travail» d’une partie de la gauche lors d’un entretien accordé au Parisien ce samedi 28 janvier. Il a également accusé les représentants des mouvements de gauche de «bordéliser le pays».

«Pour mettre notre système des retraites à l’équilibre, oui, il faut travailler plus. Il ne faut pas dire autre chose et l’assumer» a déclaré le ministre de l’Intérieur. Il a au passage fustigé «ceux qui pensent qu’il faut travailler de moins en moins et défendent le droit à la paresse» à l’instar de l’écologiste Sandrine Rousseau.

De plus, il a expliqué que «la majorité du président de la République défend le travail, les valeurs de l’effort, du mérite et d’émancipation», en opposition à Jean-Luc «Mélenchon et ses amis» qui prônent «une société sans travail, sans effort».

Il a par ailleurs vivement dénigré «ce gauchisme paresse et bobo» dans lesquels il voit la preuve d’un «profond mépris de la valeur travail que défendent les ouvriers et les classes populaires». D’après lui, l’alliance de la NUPES «est une arnaque».