Incendie mortel dans l'Aisne : une marche blanche organisée en hommage aux victimes ce samedi

Une marche blanche en hommage aux 7 enfants et leur mère décédés dans l'incendie de leur maison, dans la nuit du 5 au 6 février, est organisée ce samedi à Charly-sur-Marne (Aisne).

Elle s'élancera à 14h30 depuis la mairie. Le cortège passera ensuite devant les établissements scolaires où étaient scolarisées les petites victimes, avant de se rendre devant la maison familiale, a indiqué l'organisateur Rémi Patou à l'AFP.

Le sèche-linge en cause

L'incendie a pris en pleine nuit dans cette maison de trois niveaux. Deux adultes et sept enfants résidaient à l'intérieur. Le père a alors «perçu une odeur de brûlé, puis remarqué une fumée épaisse provenant du rez-de-chaussée», selon le communiqué du procureur de Soissons. «C'est a priori un sèche-linge qui a pris feu», a précisé le magistrat.

L'homme, âgé de 40 ans, a été transféré à l’hôpital de Château-Thierry, grièvement brûlé. Son pronostic vital n’est cependant plus engagé.

Le drame avait fait réagir jusqu'à l'Elysée. Le président de la République Emmanuel Macron avait déclaré lundi que la Nation partageait «le choc et la peine» de la famille et des proches des sept enfants de 2 à 14 ans, et leur mère, tués dans la nuit de dimanche à lundi dans le «tragique incendie» de leur maison.

À Charly-sur-Marne, un tragique incendie a causé la mort de sept enfants et de leur mère. La Nation partage le choc et la peine de leur famille et de leurs proches. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 6, 2023

Cet accident qui a touché la commune champenoise est le plus meurtrier impliquant des enfants depuis un incendie en 2013 dans le même département.