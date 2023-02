Affaire Pierre Palmade : tout savoir sur Mourad Battikh, l'avocat des victimes

Fréquemment invité sur les plateaux de télévision, Mourad Battikh est l’un des avocats les plus médiatisés du moment. De l’affaire Jubillar à celle entourant le meurtre de Sihem Belouahmia, le trentenaire représente aujourd'hui les victimes de l’accident impliquant l'humoriste Pierre Palmade.

Un visage de plus en plus connu du grand public. Ce mardi 14 février, Me Mourad Battikh, avocat de la famille des victimes de l’accident impliquant l’humoriste Pierre Palmade, a pris la parole depuis son cabinet parisien pour expliquer «ce qu’il s’est passé pour les victimes», «donner des nouvelles de leur état de santé» et «ce qu’elles attendent de la justice».

Mais ce n’est pas la première fois que l’avocat s’empare d’une affaire «médiatisée». Fréquemment invité sur les plateaux de télévision, le trentenaire originaire de Melun (Seine-et-Marne) s'impose dans le paysage médiatique.

Un parcours scolaire éclectique

Âgé aujourd’hui de 37 ans, le Melunais a effectué ses études à la faculté Assas-Melun en Seine-et-Marne où il a obtenu un diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en droit. Puis, il a passé une licence de sciences politiques à Paris.

Après un master de relations internationales en Angleterre, le trentenaire a obtenu le diplôme d’administrateur d’élections à la Sorbonne. Un titre qui a permis à l’avocat d’entrer à la Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique, explique Actu.fr.

Mais après des années d’études, Mourad Battikh se tourne finalement vers le droit dans le but d'«œuvrer pour la justice. Toutefois, «il a fallu le temps que ça mature jusqu’à ce que le déclic se fasse pour que j’apporte ma pierre à l’édifice», a-t-il déclaré.

Finalement, le Melunais obtient le concours d’avocat du premier coup et prête serment en 2018 au barreau de Paris.

Victorieux au concours d’éloquence

En 2019, le jeune avocat était parmi les 12 candidats sur 250 ayant accédé au titre suprême de secrétaire de conférence dans le cadre du concours d’éloquence à Paris. Lors de la finale, qui s’est déroulée à la cour d’appel de Paris, il a dû plaider durant dix minutes sur le thème «faut-il mettre l’amour à la machine ?».

Un discours convaincant et une victoire précieuse qui ont permis à Mourad Battikh de s'assurer une belle notoriété et d’accéder aux dossiers criminels et aux affaires de terrorisme, sur désignation du bâtonnier de Paris.

500 dossiers actuellement traités

Me Mourad Battikh traite actuellement près de 500 dossiers. Néanmoins, certains sont plus «médiatisés» que d’autres. L’avocat s’est d’ailleurs fait remarquer dès 2019 dans une première affaire qui a fait le tour des réseaux sociaux. À l’époque, le trentenaire avait soutenu un collectif de lycéens sommés de se mettre à genoux par la police en marge d’une manifestation lycéenne, à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines.

Un an plus tard, il s’est illustré dans l’affaire Delphine Jubillar où il était l’avocat d’oncles et cousins de l'infirmière disparue.

Me Mourad Battikh était également l’avocat d’Aminata Diallo après l’agression de la footballeuse du PSG Kheira Hamraoui. Durant cette affaire, il avait balayé l'hypothèse d'un guet-apens orchestré par sa cliente afin de profiter d'une blessure d'Hamraoui qui évolue au même poste qu'elle.

Plus récemment, il est devenu aussi l’avocat de la famille de Sihem Belouamia, une jeune adolescente dont le corps a été retrouvé sans vie le 2 février dans une forêt du Gard après que son meurtrier présumé est passé aux aveux.