Nord : que sait-on de ce mystérieux félin aperçu à Prouvy ? (vidéo)

Une grosse bête s'apparentant à un félin a été aperçue lundi 27 février en train de déambuler le long de la voie ferrée située près de l’ancienne gare de Prouvy (Nord). Des investigations sont en cours pour connaître l’espèce de l’animal.

Un gros chat ou un lionceau ? Lundi 27 février, un riverain de Prouvy (Nord) a aperçu un animal ressemblant à un félin en train de déambuler le long de la voie ferrée près de l’ancienne gare. Il l’a alors filmé puis a envoyé la vidéo à la maire de la commune indiquant avoir vu «une bête».

«Il avait vu une bête. Il nous a même transmis une vidéo : ce n’était pas un chat, pas un chien, pas un renard. L’animal avait une vraie démarche de félin», a expliqué la maire de la commune, Isabelle Choain, à nos confrères de La Voix du Nord.

Alors que l’espèce de la bête attise d’ores et déjà la curiosité des habitants de Prouvy, l’homme a décidé de publier la vidéo sur son compte Facebook précisant que l’animal «ressemblerait plus à une lionne (ou à) un lionceau» et que celui-ci a été aperçu à trois reprises ces dix derniers jours. Il a par ailleurs confié ne l’avoir «jamais vu agressif».

Les images sont en cours d'examen

Cependant, la présence de l’animal dans les environs de la commune est prise au sérieux par les autorités. L’Office français de la biodiversité (OFB) s’est saisi de l’affaire ce mardi après-midi et mène désormais son enquête dans le secteur des voies ferrées.

Les images filmées par le riverain sont actuellement en cours d’examen «par un spécialiste des fauves». L’OFB reconnaît néanmoins que la sécheresse actuelle complique l’observation et la découverte d’empreintes de pattes.

Ce n’est pas la première fois que l’on signale la présence d’un félin libre dans la nature. Fin 2021, un «puma» a été aperçu dans le Pas-de-Calais, entre Saint-Pol-sur-Ternoise et Arras, sans jamais être formellement identifié.

À l'époque, la préfecture avait autorisé, sur l'ensemble des communes de l'arrondissement d'Arras, des opérations de «tirs de prélèvement» afin de capturer l'animal.

Opération de #capture:



Un animal errant a été repéré à plusieurs reprises entre Frévent et Auxi-le-Chateau.Toute personne possédant des informations sur cet animal permettant de le capturer vivant est invitée, même de manière anonyme, à se rapprocher des services de gendarmerie. pic.twitter.com/WKpD9quD4G — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) October 16, 2021

Face à la mobilisation des internautes, la préfecture était contrainte de préciser que «seuls les lieutenants de louveterie sont autorisés à réaliser» ces opérations.