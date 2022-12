Sydney : un lion et quatre lionceaux s’échappent de leur enclos au zoo (vidéo)

Le zoo de Taronga, à Sydney (Australie), a publié ce jeudi 1er décembre une vidéo montrant cinq lions parvenant à s’enfuir de leur enclos en brisant la clôture et en se faufilant à l’extérieur.

Les animaux sont parvenus à déjouer la sécurité du parc. Le zoo de Taronga à Sydney (Australie) a publié ce jeudi une vidéo montrant cinq lions, un mâle adulte et ses progénitures, parvenant à s’enfuir de leur enclos en brisant la clôture.

Dans l’extrait relayé par le service d’informations local SBS News, le père nommé Ato réussit à s’extirper de l’enclos en compagnie de quatre de ses lionceaux, Malika, Khari, Zuri et Luzuko. Les cinq lions se sont glissés sous la clôture avant de rentrer par eux-mêmes dans leur tanière. Pendant ce temps, la mère dénommée Maya et l’une des filles, dont le prénom est Ayanna, sont restées dans l’enclos.

This is the moment five lions escaped their enclosure at Sydney's Taronga Zoo, leading to the zoo's evacuation.



