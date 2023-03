Grève du 9 mars : quelles sont les prévisions dans les transports en Île-de-France ce jeudi ?

Les perturbations vont se poursuivre dans les transports en commun franciliens ce jeudi 9 mars, en marge des différentes mobilisations contre la réforme des retraites. Le trafic sera plus fluide à la RATP mais il restera ralenti à la SNCF, selon les prévisions publiées ce mercredi.

En marge de la mobilisation contre la réforme des retraites, et alors qu'une grève reconductible a été lancée mardi 7 mars, la RATP a prévu «un trafic en amélioration» pour ce jeudi par rapport à mercredi.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le 9/03, la #RATP prévoit un trafic encore en amélioration par rapport au 8/03. pic.twitter.com/IX5Iqb3u2S — RATP Group (@RATPgroup) March 8, 2023

Le trafic sera normal sur le réseau des bus et des tramways. Il en sera de même pour les métros 1, 3bis et 7 bis, ainsi que pour les lignes 4 et 14.

Du côté de la SNCF, les prévisions ont été moins optimistes, avec un trafic des trains qui restera «fortement perturbé» ce jeudi. A noter que le trafic sera également «perturbé» ce vendredi 10 mars selon le communiqué de la SNCF.

LES PRÉVISIONS POUR LE jeudi 9 MARS

MÉTRO

Le trafic sera quasi-normal toute la journée pour la ligne 9 et la matinée pour les lignes 2, 11 et 12. Sur ces dernières, deux métros sur trois seront prévus dans l’après-midi. A noter que la ligne 11 fermera à 22H pour cause de travaux.

Le trafic sera perturbé sur les autres lignes de la RATP. Les prévisions font état d’un train sur 2 le matin puis d'un train sur 3 l’après-midi pour la ligne 3. Pour le métro 6, 3 trains sur 4 sont prévus le matin puis 2 trains sur 3 dans l’après-midi. La RATP a tablé sur un train sur 2 pour le métro 10, un train sur 3 pour la ligne 8 et un train sur 2 pour le métro 13 entre 6h et 20h. Enfin, le trafic de la ligne 7 sera de 2 trains sur 3 pour ce jeudi.

RER A

3 trains sur 4 en moyenne, avec une interconnexion maintenue à Nanterre-Préfecture.

RER B

1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe et de 2 trains sur 3 aux heures creuses, avec une interconnexion interrompue à Gare du Nord.

RER C

1 train sur 3 en moyenne.

RER D

1 train sur 5 en moyenne.

Par ailleurs, sur le RER D, l'interconnexion sera suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris Gare de Lyon, sans aucun train entre ces deux gares. Les trains circuleront donc uniquement entre Châtelet et Goussainville, entre Paris Gare de Lyon et Melun / Corbeil-Essonnes via Evry Courcouronnes et entre Corbeil-Essones et Malesherbes

RER E

1 train sur 2 en moyenne.

TRANSILIEN H

2 trains sur 3 en moyenne.

TRANSILIEN J, K, L et P

1 train sur 2 en moyenne.

TRANSILIEN N

1 train sur 3 en moyenne.

TRANSILIEN R

1 train sur 5 en moyenne, 3 trains sur 5 aux heures de pointes.

BUS

Trafic normal sur l’ensemble du réseau.

TRAMWAY

Trafic normal sur l'ensemble du réseau.

ORLYVAL

Trafic normal.