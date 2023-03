Dissolution : Marine Le Pen ne souhaite pas devenir Première ministre et ouvre la porte à 2027

Après l’usage du 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites, Emmanuel Macron envisagerait une dissolution de l’Assemblée nationale. Dans cette hypothèse, Marine Le Pen a annoncé qu’elle ne postulerait pas pour devenir Première ministre.

Une semaine décisive. Face à la gronde populaire portée par les oppositions et les syndicats après l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution pour faire passer la réforme des retraites, Emmanuel Macron pourrait faire le choix de dissoudre l’Assemblée nationale. Dans cette hypothèse, Marine Le Pen a annoncé sur RTL qu’elle n’irait pas à Matignon, tout en ouvrant la porte à une nouvelle candidature pour la présidentielle de 2027.

Emmanuel Macron et la majorité présidentielle vont-ils pouvoir continuer à gouverner ? C’est la question qui se pose après le choix du chef de l’Etat et de sa Première ministre d’utiliser le 49.3 pour faire passer l’impopulaire réforme des retraites. Après le désaveu des Républicains et face à l’opposition systématique de la Nupes et du Rassemblement national, la majorité se retrouve esseulée et pourrait rencontrer de nombreuses difficultés pour mettre en œuvre de nouvelles réformes.

Dans ce contexte, le président de la République pourrait être tenté de dissoudre l’Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections législatives. Toutefois, dans cette hypothèse, un groupe d’opposition aurait toutes les chances de l’emporter et donc de placer un de ses membres à Matignon. Une personne qui ne sera pas Marine Le Pen, en cas de victoire du RN.

la présidentielle de 2027 en ligne de mire

«J’ai dit que je n’irai pas à Matignon, nous avons très largement un nombre de profils pour être Premier ministre et pour pouvoir porter la volonté des Français. J’ai été trois fois candidate à la présidentielle, peut-être le serais-je d’ailleurs une quatrième fois, la décision n’est pas encore prise», a affirmé Marine Le Pen sur RTL.

Une porte ouverte, donc, qui laisse entrevoir les grandes ambitions de Marine Le Pen avec une volonté affichée de se présenter une nouvelle fois à l’élection présidentielle de 2027.

«Je n’ai absolument pas peur du pouvoir, je l’attends avec impatience pour pouvoir démontrer aux Français que nous sommes capables de porter les réformes qu’ils attendent et que nous pouvons obtenir dans des délais relativement brefs de très bons résultats pour le pays et pour eux, pour leur sécurité, pour leur prospérité et pour la défense de leur identité», a conclu Marine Le Pen.