Pénurie de carburants : voici la carte des stations-service en rupture totale ou partielle

Plusieurs stations-service, notamment dans le sud-est de l’Hexagone, sont touchées par des pénuries de carburants ce mardi 21 mars en raison du blocage des expéditions dans les raffineries françaises. Voici une carte interactive permettant de connaître l’étendue des ruptures dans les stations en France.

La mobilisation contre la réforme des retraites impacte les Français à la pompe. Plusieurs stations-service, notamment dans le sud-est de l’Hexagone, sont touchées par des pénuries de carburants ce mardi 21 mars. Une conséquence directe du blocage des expéditions dans les raffineries françaises en lien avec la mobilisation contre la réforme des retraites, commencée le 7 mars dernier, et adoptée au Parlement lundi 20 mars après le rejet de deux motions de censure.

Ce mardi 21 mars, au moins 908 stations étaient en rupture partielle de carburant et 712 en rupture totale, selon les derniers chiffres du site collaboratif penurie.mon-essence.fr. A titre de comparaison, 458 stations étaient en rupture partielle de carburant et 301 en rupture totale dimanche 19 mars.

penurie.mon-essence.fr

L'arrêt de la plus grande raffinerie de France, en Normandie (TotalEnergies), et celui éventuel de deux autres raffineries en Normandie et près de Marseille (Bouches-du-Rhône), pourraient accentuer la pénurie grandissante de carburants.

Tensions à Fos-sur-Mer

Ce mardi, le gouvernement a annoncé les premières réquisitions de personnels dans le dépôt de Fos-sur-Mer près de Marseille qui approvisionne la région PACA et l'est de la région Occitanie en carburants, ainsi que la région lyonnaise.

Alors que des tensions ont éclaté en fin de matinée, trois policiers ont été blessés sérieusement durant les affrontements avec les grévistes.

Tensions entre les grévistes et les forces de l’ordre après les réquisitions à la raffinerie de Fos-sur-Mer. pic.twitter.com/7YS7eDTbCa — CNEWS (@CNEWS) March 21, 2023

Ailleurs, près de 54% des stations-service des Bouches-du-Rhône manquaient d'un type de carburant, et 41% sont à sec mardi, selon des données publiques analysées par l'AFP.

Les pénuries touchent particulièrement le Gard et le Vaucluse, où les préfectures ont décidé de limiter les ventes de carburants, jusqu'à jeudi inclus, à 30 litres par véhicule.

Au niveau national, environ 12% des stations-service de France sont à court d'essence ou de gazole et 6% à sec.

Dans les trois raffineries de TotalEnergies, sur les 298 opérateurs postés mardi matin, 36% sont en grève, selon la direction.

Lundi 20 mars au matin, près de 8% des stations-service de France étaient à court d'essence ou de gazole. Toutefois, la situation est plus préoccupante dans plusieurs départements français. Le président du syndicat professionnel Mobilians, représentant 5.800 stations sur près de 10.000 en France, assure que la pénurie est «essentiellement concentrée dans la région PACA».