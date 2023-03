Rappel de fromages contaminés chez Carrefour : voici les références concernées

Le site gouvernemental Rappel Conso a rappelé, mercredi 22 mars, des lots de fromages vendus chez Carrefour en raison d’une suspicion de présence de bactéries Escherichia coli, productrices d’un agent pathogène qui peut générer des shigatoxines (STEC).

Ce mercredi 22 mars, le site gouvernemental Rappel Conso a lancé un rappel des Coulommiers au lait cru, de la marque «Reflets de France», vendus dans les magasins Carrefour.

Ces fromages sont, en effet, susceptibles de contenir des traces de bactéries Escherichia coli, productrices d’un agent pathogène pouvant générer des shigatoxines (STEC) et réputées dangereuses pour l’homme.

Le rappel concerne les fromages commercialisés du 7 février 2023 au 21 mars 2023 dans des boites de 350g. Le numéro d'identification concerné par ce rappel de produit est le suivant : 3560071411381 (lot 018558). La date de durabilité minimale des produits est le 24 mars 2023.

Toute personne ayant acheté un de ces Coulommiers ne doit pas le consommer. Elle doit le détruire ou le rapporter au point de vente en vue d’un remboursement.

Des bactéries dangereuses

Les bactéries Escherichia coli, souvent abrégées en E.coli, sont régulièrement responsables de contaminations, et à l’origine des rappels de produits chaque année. Le site gouvernemental affirme d’ailleurs qu’elles peuvent «entraîner dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre».

Dans 5 à 8% des cas, ces symptômes peuvent entraîner des complications rénales chez les enfants. Ainsi, dès l’apparition des premiers symptômes, il faut consulter sans délai le médecin traitant en lui signalant la consommation des Coulommiers au lait cru.

«En l'absence de symptôme dans les dix jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin», a ajouté Rappel Conso.

La plate-forme gouvernementale a rappelé que les aliments au lait cru étaient déconseillés aux enfants de moins de 5 ans, aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux patients immunodéprimés. «Il faut préférer les fromages à pâte pressée cuite (type Emmental, Comté, etc.), les fromages fondus à tartiner et les fromages au lait pasteurisé», a estimé Rappel Conso.