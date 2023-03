Méga-bassines : l’impressionnante vidéo de l’intérieur d’un véhicule de gendarmes pris pour cible par les radicaux à Sainte-Soline

CNEWS a obtenu des images enregistrées depuis un fourgon de gendarmerie, samedi à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). Une vidéo qui rend compte de la violence des assauts menés par des radicaux.

Les images sont saisissantes et témoignent de la violence des assauts contre les forces de gendarmerie déployées ce samedi 25 mars dans les Deux-Sèvres pour contrer la manifestation interdite contre les méga-bassines de Sainte-Soline. Sur une vidéo filmée par les militaires depuis l’un de leur fourgon, que CNEWS s’est procuré, on y voit des dizaines de projectiles être lancés à leur encontre.

La plupart étaient des cailloux, qui sont venus avec fracas s’écraser contre la carrosserie. D’autres étaient des cocktails Molotov, qui se sont enflammés au contact du véhicule ou du sol.

Certaines des explosions se sont produites à quelques enjambées d’un groupe de gendarmes, regroupés derrière un fourgon pour se protéger. Ces derniers ont fini par se replier alors que les radicaux avançaient vers eux.

Des blessés chez les gendarmes et les manifestants

La journée de samedi a été extrêmement violente, en marge de la manifestation contre les méga-bassines. Face à de très nombreux radicaux qui ont attaqué les gendarmes, qui utilisaient également des mortiers d’artifice, les militaires ont riposté par des gaz lacrymogènes et un canon à eau. Gérald Darmanin a indiqué que plus de 4.000 grenades de désencerclement et lacrymogènes ont été utilisées.

Des véhicules de la gendarmerie ont été détruits par les flammes. Vingt-quatre militaires ont été blessés, dont un se trouvait en urgence absolue. Côté manifestants, sept blessés ont été recensés, dont un grave et un en urgence absolue. Quinze personnes ont été interpellées et douze ont été placées en garde à vue.