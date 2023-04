Paris : connu pour des viols et armé d'un couteau, il tente d'enlever une fillette de 11 ans

Une petite Parisienne de 11 ans a récemment été suivie jusqu’à son domicile par un homme armé d’un couteau qui a tenté de l’agresser dans l’ascenseur de son immeuble. Elle est finalement parvenue à prendre la fuite. Le suspect a été interpellé.

Un drame évité de justesse. Alors qu’une jeune adolescente de 11 ans rentrait chez elle, le 28 mars dernier, dans le 12e arrondissement de Paris, elle a été suivie de près par un homme jusqu’à son domicile, révèle le Parisien.

Une fois dans sa résidence, l’homme s’est engouffré derrière elle et l’a suivie jusqu’à son hall d’immeuble, avant de tenter de l’agresser avec un couteau. En hurlant et en le repoussant, la petite fille est parvenue à prendre la fuite. L’agresseur, qui a finalement été retrouvé par la Brigade de répression des mineurs (BPM), serait un homme de 25 ans au profil particulièrement inquiétant.

Les faits se sont déroulés en marge d’une journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le 28 mars, dans le 12e arrondissement de Paris près de Nation. Ce jour là, une jeune fille de 11 ans d’origine israélienne ne s’est pas aperçue qu’elle était suivie de près par un homme jusqu’à son domicile. Lorsqu'elle a poussé le portail d’entrée de sa résidence, rue Fabre-d’Églantine, l’homme s’est engouffré derrière elle et l'a suivie jusqu’à son hall d’immeuble. C’est à ce moment qu’il a décidé de l’aborder.

Selon la version de la petite fille communiquée aux policiers, l’homme lui aurait demandé comment se rendre dans les caves de l’immeuble, ce à quoi l’adolescente aurait répondu en le guidant jusqu’à l’entrée du sous-sol. Apeurée, la jeune fille aurait ensuite décidé de rentrer chez elle, et alors qu’elle attendait l’ascenseur pour se rendre au 8e étage, l’homme se serait rué sur elle, l’aurait attrapé par le bras et menacé avec un couteau. Par chance, l’enfant s'est mise à hurler et a repoussé son agresseur avant de prendre la fuite.

Une fois chez elle, la petite fille a tout raconté à son père et a donné la description précise de son agresseur. Ce dernier est alors immédiatement descendu dans la rue, a aperçu l’agresseur et l'a pris en chasse. Alertés par le père de famille, un passant et plusieurs gendarmes mobiles ont également tenté de poursuivre l’agresseur mais ce dernier est parvenu à les semer. Le père de famille s’est ensuite rendu au commissariat pour porter plainte et une enquête a été ouverte par le parquet, et confiée à la Brigade de répression des mineurs.

très défavorablement connu de la justice

Très rapidement, et grâce aux images de vidéo-surveillance, les enquêteurs se sont mis sur les traces d’un jeune apprenti pâtissier de 25 ans, Houd O., déjà très défavorablement connu de la justice, notamment pour des faits de viols, vol à main armée, stupéfiants, chantage et menaces de mort. Un profil «très inquiétant», selon les enquêteurs qui se sont également rendu compte que le jeune homme était revenu sur les lieux, peu après les faits, sans doute «pour traquer la fillette», ont-ils précisé.

«Ça fait froid dans le dos», s'est inquiétée ce samedi une résidente de l’immeuble. «Mais cela ne m’étonne pas : le portail ne ferme plus depuis quinze jours», a-t-elle précisé. Dans ce vaste bâtiment de onze étages et trois entrées, aucun voisin ne semble avoir entendu l’enfant crier. Seule une femme aurait aperçu l’agresseur. «Nous allons réclamer l’installation de caméras de vidéoprotection», a prévenu un copropriétaire, ancien membre du conseil syndical.

Mercredi dernier, le 5 avril, Houd O. a été interpellé chez lui, dans le 12e arrondissement, par la BPM, avec l’assistance de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI). À l’issue de sa garde à vue, le jeune homme a été présenté devant le tribunal correctionnel de Paris. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 9 mai prochain. «L’intéressé a été placé en détention provisoire dans cette attente», a indiqué le parquet de Paris.