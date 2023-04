Immeuble effondré à Marseille : «il y a toujours des chances de retrouver des survivants», affirme le ministre délégué à la Ville et au Logement

«Il y a toujours des chances de retrouver des survivants», a dit ce mardi sur CNEWS le ministre délégué à la Ville et au Logement Olivier Klein, après l'effondrement d'un immeuble à Marseille dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril, qui a fait au moins 6 morts.

L'espoir est encore permis. Alors que six corps ont été extraits des décombres depuis dimanche soir, Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, a indiqué sur CNEWS qu'il y a «toujours des chances de retrouver des survivants».

Saluant le «travail difficile» des forces de secours, il a souligné qu'elles étaient toujours à pied d'oeuvre pour retrouver d'éventuels survivants. «Il semble qu'il y ait encore deux personnes disparues et tant qu'on aura pas complètement fouillé les décombres, on aura pas de certitude, ni sur la présence de survivants, ni sur le nombre», a expliqué Olivier Klein.

Après l'effondrement d'un immeuble du 17 rue de Tivoli à Marseille, six corps ont été retrouvés dans les gravats. Le ministre délégué à la Ville et au Logement a témoigné de son émotion et présenté ses condoléances aux familles de ces victimes.

Pour l'heure, les opérations de secours et d'identification des victimes se poursuivent.