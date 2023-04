«Invisibles du gouvernement» : quel est ce club qui réunit 3 ministres ce soir autour d'un dîner ?

En réaction aux railleries de certains membres du gouvernement sur son manque de visibilité, le ministre de la Santé François Braun a crée un club informel dit «des invisibles», y conviant deux autres ministres, réputés eux aussi «transparents». Tous se retrouveront ce mercredi soir autour d’un dîner.

Ils peinent à imprimer et s'invitent à dîner. Longtemps moqué par certains de ses collègues qui le trouveraient trop «transparent», voire «invisible», François Braun a décidé de prendre les choses en main et tente désormais de changer la donne grâce à son sens de l’autodérision.

Alors qu’il fait partie de ces membres du gouvernement qui possède un portefeuille conséquent mais qui peinent à marquer dans les médias, le ministre de la Santé a ainsi pris au mot les commentaires de ses collègues en fondant «le club des invisibles», selon le Journal du dimanche du 2 avril.

Et il ne s’agit pas d’un poisson d’avril mais bel et bien d'une initiative dédiée aux ministres qui n’arrivent pas à «exister».

«bonne chair et whisky»

En ce sens, un dîner a lieu ce mercredi soir et François Braun y a convié deux autres ministres. Il s’agit du ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu.

Au menu : «bonne chair et whisky», selon le JDD. Surtout, le repas devrait être l'occasion pour les trois ministres de décompresser et de débattre de divers sujets. Le ministre de l’Éducation nationale estimant notamment que «la question, c’est aussi de savoir si la vie politique peut s’accommoder de personnes qui ne viennent pas de ce milieu».

D’ailleurs, si François Braun et Pap Ndiaye peinent à exister sur la scène politique, ce serait précisément parce qu’ils ne sont pas des politiciens de formation. Le premier étant un médecin généraliste et le second un enseignant-chercheur.