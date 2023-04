Trois araignées-bananes potentiellement mortelles découvertes dans un supermarché : ce que l’on sait

Trois araignées-bananes ont été découvertes ce jeudi dans les rayons d’un supermarché de la Marne. Des insectes rares arrivés dans un carton de bananes qui ont semé la pagaille dans le magasin.

Mettre la main dans le rayon bananes était potentiellement risqué hier à l’Intermarché de Sillery, dans la Marne. Trois araignées-bananes, espèce tropicale peu commune en Europe, ont en effet été découvertes dans un carton de bananes en provenance de Guadeloupe.

Après cette grosse frayeur dans le supermarché, les pompiers ont été appelés en renfort pour capturer les araignées. Si deux d’entre-elles, dont une de «cinq à six centimètres» de diamètre ont été attrapées, la troisième est parvenue à s’échapper.

Un symptôme aussi douloureux qu'étonnant

Plus de peur que de mal cependant pour les employés et clients du magasin, puisque personne n’a été piqué comme l’a précisé Benoît Roth, responsable de la communication du SDIS de la Marne : «Il s’agit d’araignées bananes. Elles ne sont a priori pas dangereuses pour l’homme» a-t-il précisé.

De son nom scientifique Phoneutria nigriventer, l’araignée-banane peut toutefois être mortelle. On lui connaît également un autre symptôme aussi dangereux que douloureux lorsqu’elle mord : «Parmi les symptômes provoqués par la morsure : une érection très longue et douloureuse. Des scientifiques brésiliens de l'Université fédérale du Minas Gerais se sont penchés sur cette particularité. Ils sont parvenus à créer un gel issu de ce venin et destiné à aider les hommes souffrant de problèmes érectiles», explique le magazine Géo qui la qualifie «d'araignée la plus venimeuse du monde». Une piqûre qui aurait donc pu offrir une scène pour le moins gênante au rayon fruits et légumes.