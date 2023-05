Sondage : 82% des Français souhaitent durcir les sanctions contre les black blocs

Plus de huit Français sur dix (82 %) sont favorables à un durcissement des sanctions contre les black blocs, révèle un sondage CSA pour CNEWS, rendu public ce mercredi.

Vitrines de commerces fracassées, incendies allumés, forces de l’ordre agressées… Face à la violence des black blocs lors des manifestations, 82% des Français estiment qu’il faut durcir les sanctions à leur encontre, selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS dévoilé mercredi 3 mai.

Un résultat sans appel qui vient répondre aux nombreuses dégradations et agressions commises par ces extrémistes difficiles à interpeller et donc à condamner.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a d'ailleurs avancé l’idée de créer une nouvelle loi «anti-casseurs». La première, datée de 2019, prévoyait notamment d’interpeller en amont d’une manifestation les individus identifiés comme tels.

Elle avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. De leur côté, plusieurs syndicats de police estiment nécessaire la création d’un fichier les répertoriant, à la manière de ce qui est fait pour les hooligans.

Des écarts gauche-droite, mais un durcissement des sanctions demandé par tous

Le sondage indique que les personnes souhaitant le plus un durcissement des sanctions contre les black blocs sont les 50 ans et plus (92%), tandis que les 18-24 ans sont partagés (50%).

En regardant la proximité politique des sondés, des écarts d’une trentaine de points existent entre la droite et la gauche, mais tous sont majoritairement favorables à sanctionner plus durement les black blocs.

Les sympathisants La France insoumise le sont à 64%, ceux d’Europe Ecologie-Les Verts à 76% et ceux du Parti socialiste à 77%.

Les Macronistes sont 87% à réclamer plus de sanctions, comme les proches du Rassemblement national. Les plus demandeurs sont les partisans de Reconquête (90%) et ceux des Républicains (94%).

Sondage réalisé du 2 au 3 mai 2023 par questionnaire auto-administré sur un panel représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus.