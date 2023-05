Gérald Darmanin : «Pour les Européens et pour la France, le risque premier est le terrorisme islamiste sunnite»

En déplacement aux Etats-Unis, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a tenu à rappeler, dans un entretien à l'AFP, que «pour les Européens et pour la France, le risque premier est le terrorisme islamiste sunnite».

Gérald Darmanin était en déplacement officiel aux Etats-Unis, dans le but d’accroître la coopération policière et judiciaire entre la France et les Etats-Unis, prévue par un accord de 2016, pour la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité.

Le ministre de l’Intérieur a expliqué que sa présence outre-Atlantique était motivée par la volonté de «rappeler que pour les Européens et pour la France, le risque premier est le terrorisme islamiste sunnite et que la collaboration antiterroriste entre services de renseignement est absolument indispensable.»

Une coopération indispensable à l'approche des Jeux de 2024

Si Gérald Darmanin a estimé que «le risque reprend», il n'a cependant pas évoqué de menaces précises. Ainsi, lors de cette visite de deux jours à Washington, New-York et à l'ONU, il a demandé au gouvernement américain de renforcer la coopération anti-terroriste entre la France et les Etats-Unis.

«Au moment où les Américains ont peut-être une vision plus nationale des contestations - suprémacisme blanc, fusillades à répétition, complotisme - il ne faut pas qu'ils oublient ce qui pour nous apparaît en Europe comme la première menace : le terrorisme sunnite», a insisté le ministre de l’Intérieur, qui déplore notamment le départ des troupes américaines d’Afghanistan.

Une coopération d’autant plus indispensable aux yeux du ministre français que plusieurs évènements de grande ampleur vont se tenir en France dans les mois à venir, et dont la sécurité est un enjeu majeur.

Parmi eux, la visite du pape François en septembre, la Coupe du monde de Rugby en octobre prochain, ou encore les Jeux Olympiques de Paris en 2024.