Marseille : le pape François célébrera une messe au stade Vélodrome, le 23 septembre prochain

Une géante messe ouverte au public et célébrée par le pape François aura lieu samedi 23 septembre au Stade Vélodrome de Marseille (Bouches-du-Rhône), a révélé le diocèse à l’AFP vendredi 2 juin.

Un événement fort et populaire. Le pape François célébrera une messe samedi 23 septembre à 16h45, dans l’emblématique stade marseillais du Vélodrome, a révélé le diocèse à l’AFP vendredi 2 juin.

Le rassemblement aura lieu en pleine Coupe du monde de rugby en France, lors de laquelle la pelouse du stade accueillera six rencontres au total. L’événement est gratuit et ouvert au public, dans l’enceinte du lieu dont la capacité d’accueil dépasse les 67.000 personnes.

«Lorsque le Pape célébrera la messe au stade Vélodrome, lieu qui rassemble Marseille dans toute sa diversité, ce sera comme s'il se rendait chez chaque Marseillais», a déclaré le cardinal Jean-Mars Aveline, archevêque de Marseille.

Le pape de 86 ans doit se rendre à Marseille pour clôturer les Rencontres méditerranéennes qui se tiendront du 18 au 24 septembre.

Une soixantaine de représentants d'Églises attendus

Lors de ces rencontres participeront une soixantaine de représentants d'Eglises des cinq rives de la Méditerranée (Afrique du Nord, Balkans, Europe latine, Mer Noire et Moyen-Orient), mais aussi une soixantaine de jeunes originaires de tous ces pays.

Pour l’heure, les modalités d’obtention des billets - gratuits - d’inscription n’ont pas encore été révélées.

La visite honorée par le pape se fera en trois temps : «Une prière œcuménique et interreligieuse à Notre-Dame-de-la-Garde en mémoire des migrants disparus en mer, une rencontre avec les jeunes et les évêques de la Méditerranée, et une messe ouverte à tous, Marseillais et pèlerins venus d'ailleurs pour prier avec lui», avait indiqué le diocèse en mars.

La dernière visite d’un pape en France remonte à 2008, et avait été honorée par son prédécesseur Benoît XVI. Le pape François s'était certes rendu à Strasbourg en 2014, mais à l'occasion d'une visite des institutions européennes.