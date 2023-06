Le roi Charles III va se séparer de l'une de ses maisons au Pays de Galles

Le roi Charles III va dire adieu à sa maison du Pays de Galles, a révélé le quotidien britannique The Telegraph. La demeure, située dans le massif montagneux Brecon Beacons, avait été achetée pour 1,2 million de livres sterling en 2007 (près de 1,4 millions d'euros).

Charles III est dans l'obligation de se séparer de l'une de ses demeures au Pays de Galles. Le monarque entame en effet un processus de réduction des coûts de ses multiples résidences, révèle The Telegraph. Le monarque avait acheté Llwynywermod en 2007 via le duché de Cornouailles, déboursant 1,2 million de livres sterling pour la ferme située près de Llandovery dans le Carmarthenshire.

Le bail doit expirer plus tard cet été

Lorsqu'il était prince de Galles, rapporte The Telegraph, il l'utilisait comme base lors de ses visites régulières dans le pays, mais il n'a plus passé autant de temps dans la région après le transfert du titre à son fils, le prince William. Selon des sources royales, le roi reste «passionné» par le Pays de Galles, mais il a décidé de se séparer de la propriété car il est «peu probable» qu'il puisse l'utiliser de la même manière qu'auparavant. Buckingham Palace a confirmé que le roi avait notifié au duché cette année qu'il renoncerait au bail, qui doit expirer plus tard cet été.

En 2021, le roi a déclaré à BBC Radio 4 qu'il avait acheté Llwynywermod «plutôt 40 ans trop tard, probablement» parce qu'il avait passé une grande partie de sa vie à rester chez des amis ou à emprunter les maisons d'autres personnes lorsqu'il était au Pays de Galles, et que Llwynywermod avait été «une aubaine», relate The Telegraph.

Au total, le roi partage son temps entre une douzaine de résidences, dont sa maison de vacances en Roumanie, et celles à Buckingham Palace, Windsor Castle et le palais de Holyroodhouse à Edimbourg, qui sont des résidences officielles. Charles III est actuellement basé à Clarence House, où il restera jusqu'à l'achèvement des travaux de restauration du palais de Buckingham en 2027. La reine Camilla, elle, possède Ray Mill House dans le Wiltshire, où elle passe souvent le week-end.

Avec un patrimoine privé de 600 millions de livres, Charles III a récemment été intronisé dans la «Rich List», le classement des plus grosses fortunes britanniques du «Sunday Times».