Imagine R : voici les nouveaux services disponibles

Si le forfait Imagine R voit son prix augmenter, il propose toutefois de plus en plus de réductions et d'avantages pour ses abonnés, à majorité scolaires et étudiants. Les voici à la loupe.

À l’image du passe Navigo qui a augmenté en décembre 2022, les forfaits de mobilité annuels pour les étudiants, les scolaires et les juniors vont coûter plus cher à la rentrée de septembre 2023.

Une hausse moins importante que celle du 1er janvier 2023. Elle s’élèvera à 2 euros par mois pour le forfait Imagine R, soit 373 euros d’abonnement pour l’année (frais de dossier de 8 euros inclus). Le junior, destiné aux moins de 11 ans, sera lui maintenu à 24 euros par an.

Cette augmentation est cependant compensée par les nombreux avantages et services que proposent la carte Imagine R, comme l'a indiqué dans la presse Grégoire de Lasteyrie, vice-président de la région et d’Île-de-France Mobilités.

En effet, vous l'ignorez peut-être, mais cette carte est loin être qu’une unique carte de transport pour se déplacer de façon illimitée partout en Île-de-France. Elle propose aussi de nombreux bons plans, aux tarifs avantageux.

Sport, permis, musées...

D'une réduction de 15 % sur les entrées au Parc Astérix, à des tarifs préférentiels dans les salles de sport les Cercles de la forme, en passant par une économie de plus de 100 euros pour passer son permis avec «En voiture Simone» (689 euros au lieu de 799 euros), ce forfait regorge d'avantages.

Si vous aimez la culture, vous êtes également servis avec des réductions dans nombreux musées, festivals, cinémas, ou tous types de spectacles en Île-de-France. D’autres services pourraient être proposés à la rentrée scolaire prochaine, pour les 1,2 million d’abonnés Imagine R.