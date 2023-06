Citroën sortira en 2024 l’ë-C3, première voiture électrique à moins de 25.000 euros fabriquée en Europe

Citroën a annoncé l’arrivée d’une C3 électrique sur le marché français, prévue pour 2024. Elle sera disponible à un prix inférieur à 25.000 euros et fabriquée en Europe. Une première en France

De quoi faire trembler Renault et Volkswagen. Citroën va relancer son modèle phare, la C3, mais en version électrique. Disponible dès 2024, l’ë-C3 sera vendue à un tarif inférieur à 25.000 euros.

«Aujourd’hui, il n’y a pas d’équivalent sur le marché», s’est vanté Thierry Koskas, directeur général de Citroën, lors d’un entretien avec plusieurs médias.

Avec ce projet, la marque française du groupe Stellantis pourrait devancer Renault et sa R5 électrique, prévue pour l’automne 2024 et Volkswagen et le futur ID. 2 all, attendu pour 2025.

En plus d’une sortie prévue plus tôt, Citroën se démarque aussi avec le prix de son prochain modèle : «Nous serons les premiers à proposer une voiture européenne électrique à moins de 25.000 euros» a affirmé Thierry Koskas.

Si le modèle de la C3 a été choisi ce n’est pas pour rien. En Europe, la C3 représente 30% des ventes de Citroën.

Pour Thierry Koskas, «Citroën a toujours été capable de proposer des produits qui rendent la mobilité accessible à tous. Mais aujourd’hui, le défi est de le faire avec une voiture électrique».

300 kilomètres d’autonomie

L’enseigne n’a pas souhaité dévoiler trop de détails sur ce nouveau projet. Le but étant de conserver un effet de surprise jusqu’à la présentation du véhicule, prévue en octobre 2023.

Néanmoins, Citroën mise sur le confort du véhicule et sur ses équipements. De plus, l’ë-C3 offrira une autonomie supérieure à 300 kilomètres.

Le modèle devrait également être proposé en version thermique et une version hybride.

Pour le moment, il n’est pas encore possible de savoir si cette voiture sera éligible au bonus écologique, même si sa fabrication en Europe lui fait gagner des points, et au leasing social dont la mise en place est toujours en cours de négociation avec le gouvernement.