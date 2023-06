Affaire Karim Benzema - Damien Rieu : pourquoi le footballeur a-t-il porté plainte ?

Ce mardi 20 juin, le procès opposant Karim Benzema et le militant de Reconquête Damien Rieu s'ouvre au tribunal de Lyon (Rhône). Ce dernier devra répondre du fait de diffamation envers le lauréat du Ballon d'or 2022.

Une affaire qui prend racine sur le réseau social Twitter. Le procès qui oppose le footballeur français Karim Benzema et le militant politique Damien Rieu s'ouvre ce mardi 20 juin à Lyon (Rhône). Ce dernier est accusé de s'être rendu coupable de diffamation envers le nouveau joueur du club saoudien d'Al-Ittihad, dans deux tweets datés de 2020.

Le premier message ciblant KB9 posté par le militant identitaire était intervenu quelques temps après l'attentat visant le professeur d'Histoire-Géographie Samuel Paty survenu le 16 octobre 2020. Damien Rieu avait ainsi publié le 23 octobre 2020, sur son compte, une photo de l'attaquant au côté de l'imam de Meaux, Nourdine Mamoune, précédemment perquisitionné à la suite d'une demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Cette fouille qui avait pour but de rechercher des signes de radicalisation au sein du domicile de l'homme de foi avait finalement été vaine.

Intéressant de découvrir que @benzema fréquente l’imam Nourdine Mamoune qui vient d’être perquisitionné...



Vivement que la Justice s’intéresse aussi au financement des mosquées de #Bron. pic.twitter.com/avP63nTct1 — Damien Rieu (@DamienRieu) October 23, 2020

«Je crois que Karim Benzema veut nous faire passer un message»

L'autre publication postée le 22 novembre 2020 montre Karim Benzema, le doigt en l'air en signe d'appartenance à la foi musulmane, mis sur le même plan que des jihadistes. Les photographies sont accompagnées du message «Je crois que Benzema veut nous faire passer un message», et restent toujours publiées sur le compte de Damien Lefèvre, alias Damien Rieu.

Je crois que @Benzema veut nous faire passer un message. pic.twitter.com/yLOmuLHrD8 — Damien Rieu (@DamienRieu) November 22, 2020

C'est à la suite de cet épisode que le quintuple vainqueur de la Ligue des champions avait décidé d'attaquer le militant en justice pour diffamation, rappelle Le Parisien. «Il va enfin répondre de ses actes devant la justice», avait confié Me Sylvain Cormier, qui représentera Karim Benzema dès aujourd'hui au tribunal, en l'absence du joueur.

Damien Rieu compte se défendre

Dans un entretien accordé au média identitaire TV Libertés, qu'il relaie sur son compte Twitter, Damien Rieu a expliqué «être dans son bon droit, celui des lanceurs d'alerte, de donner des informations et d'avertir sa communauté». Il est également revenu sur un élément qu'il devrait mettre en avant ce mardi lors de sa défense, à savoir la publication controversée du combattant Khabib Nurmagomedov, dans laquelle il insultait Emmanuel Macron «d'ordure», likée pendant un temps par le compte de Karim Benzema.

«Je pense qu'il est gêné par le fait qu'on diffuse l'information de son like sous la publication compromettante», a justifié Damien Rieu, qui a confié avoir déjà remporté «sept de ses procès», et qui compte se défendre sur les «sept prochains», où il fera notamment face à des imams et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France.