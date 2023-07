Vatican : qui sont les deux nouveaux cardinaux français nommés par le pape François ?

Dimanche 9 juillet, au Vatican, le pape François a donné les noms de ses futurs nouveaux cardinaux, parmi lesquels figurent deux Français.

Depuis la fenêtre du palais apostolique de la place Saint-Pierre, dimanche 9 juillet, le pape François a annoncé qu'il allait créer 21 nouveaux cardinaux fin septembre. Parmi les heureux élus figurent deux Français : Christophe Pierre et Monseigneur François-Xavier Bustillo.

Ce dernier est évêque d'Ajaccio pour la Corse depuis 2021, et le premier à être nommé cardinal au cours de son épiscopat à la tête du diocèse de l'île. Agé de 54 ans, Mgr François-Xavier Bustillo est né en Espagne, à Pampelune, et a été ordonné prêtre dès 1994. Franciscain, il est titulaire d'une licence de théologie et a cofondé le couvent de Saint-Bonaventure à Narbonne (Aude).

Auprès de Corse Matin, Mgr Bustillo a assuré que sa désignation a été «une surprise totale». «Je suis très honoré car le pape me fait confiance. Ensuite, il s'agit d'une responsabilité pour l'Église et pour l'Église de Corse, et nous connaissons tous les liens profonds entre la Corse et Rome. Je me situe dans ce mouvement et cette logique», a-t-il ajouté.

Christophe Pierre, le deuxième futur cardinal français, est nonce apostolique, c'est-à-dire ambassadeur du Saint-Siège, aux Etats-Unis depuis 2016. Avant cela, il a endossé ce même rôle au Mexique, en Ouganda et en Haïti.

Agé de 77 ans, ce futur cardinal a été ordonné prêtre pour le diocèse de Rennes en 1970. Il est titulaire d'une maîtrise en théologie, d'un doctorat en droit canonique et est diplômé de l'académie pontificale ecclésiastique, qui forme le corps diplomatique du Saint-Siège.

Les principaux conseillers du pape

Tous deux seront officiellement désignés, aux côtés des 19 autres élus, lors d'un consistoire prévu fin septembre, le neuvième pour la création des cardinaux sous François. Au cours de cette cérémonie, ils s'agenouilleront devant le pape, qui placera sur leur tête une calotte carrée rouge appelée barrette.

Devenus haut dignitaires de l'Eglise catholique, ils porteront la soutane rouge et seront les principaux conseillers et administrateurs du pape. Ceux qui parmi eux ont moins de 80 ans participeront même au vote pour désigner le prochain souverain pontife.

Fidèle à sa volonté de diversité et d'inclusion, le pape François cherche à promouvoir le clergé de pays en développement et éloignés de Rome aux plus hauts rangs de l'Eglise. Ainsi, la liste des futurs nouveaux cardinaux inclut des membres du clergé d'Amérique latine, d'Afrique ou encore d'Asie.

Après sa prière hebdomadaire de l'Angélus, dimanche, le souverain pontife s'est exprimé à ce sujet, affirmant que «leur provenance exprime l'universalité de l'Eglise qui continue de proclamer l'amour miséricordieux de Dieu pour tous les peuples de la Terre».